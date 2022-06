Site aponta quais são os 20 hotéis mais calmos do mundo em cidades turísticas

Redação

Do Rota de Férias



08/06/2022 | 15:55



O Kusuma Resort, em Bali, figura no topo da lista dos 20 hotéis mais calmos do mundo localizados em cidades turísticas, seguido pelo Le Relais Médicis, em Paris, e pelo COMO The Halkin, em Londres.

O ranking foi elaborado a partir de um estudo divulgado pela Mornings.co.uk, que apurou quantas vezes a palavra calmo (nos mais variados idiomas) foi mencionada pelos usuários do site TripAdvisor ao analisar as hospedagens. Os dados foram coletados em fevereiro de 2022.

Seguro viagem prático e eficiente – Ganhe 5% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS5 na caixa “Cupom de desconto” da Seguros Promo.

Na seleção geral, que não distingue destinos turísticos, o título de hotel mais calmo do mundo ficou com o The Little Garden Boutique Hotel, situado em Phnom Penh, no Camboja. Em um corte realizado por países, o Diplomat, em Brasília, desponta como o hotel mais calmo do Brasil.

Os 20 hotéis mais calmos do mundo

Confira a lista completa com os 20 hotéis mais calmos do mundo em destinos turísticos, de acordo com o estudo do Mornings.co.uk.

Hotéis tranquilos espalhados pelo mundo

No gráfico, o site Mornings.co.uk revela quais são os hotéis mais calmos do mundo em diversas capitais. As porcentagens indicam o número de vezes que a palavra “calmo” foi mencionada para se referir ao empreendimento, em comparação a outros situados na mesma região.