Whindersson Nunes explica viagem com Maria Lina Deggan e desabafa: Duas pessoas adultas tentam curar suas dores como se sentem melhor

08/06/2022 | 15:10



Whindersson Nunes e a Maria Lina Deggan estão fazendo uma viagem juntos pelo Egito. E depois de ver que o passeio a dois está bombando na web, principalmente pelos boatos de que eles poderiam estar juntos novamente, o comediante resolveu desabafar e explicar a situação.

No Twitter, ele escreveu:

Um ano que tivemos e perdemos nosso neném no último dia 31. Duas pessoas adultas tentam curar suas dores como se sentem melhor, pensamos por que não conhecer um lugar e cultura que nunca vimos de perto? Talvez passe um pouco pros dois a saudade que nunca vamos poder desfazer. Todos os brasileiros que encontrei eu disse isso, e pedi para respeitarem ou, sei lá, postarem depois, coisa que eu não precisava nem falar, sabe? Mas realmente é como um zoológico, não tem explicação que faça entender. Sei que sou uma pessoa pública e entendo que as pessoas estejam interessadas nas vidas das pessoas, é assim que vivemos e ganhamos a vida. Mas nem tudo na vida é ter um crush ou shippar as pessoas. Tem gente que só quer passar alguns dias de paz e curar dores que nunca pensou que precisaria curar, e não ficar lendo todo tipo de opinião e julgamento durante um luto. Espero que façam bom uso dos likes na hora de mostrar o engajamento para vender sua publi, e que ninguem perturbe seus pensamentos em um momento ruim.

Para quem não se lembra, os dois eram noivos quando perderam o filho, nascido prematuramente.