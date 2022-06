Harvey Weinstein é acusado de atentado ao pudor no Reino Unido

08/06/2022 | 14:10



O produtor de cinema Harvey Weinstein, 70 anos de idade, ficou conhecido por ter sido um dos principais alvos de acusações de violência sexual feitas por mulheres de Hollywood no movimento Me too. Apesar de muitos de seus crimes terem sido descobertos e julgados, parece que Harvey ainda pode ter outros delitos na manga.

Segundo informações do Daily Mail, Weinstein está sendo acusado de atentado ao pudor contra uma mulher em agosto de 1996, em Londres, Inglaterra. A chefe da Divisão de Crimes Especiais do Crown Prosecution Service, Rosemary Ainslie, revelou que a Scotland Yard, a sede da Polícia Metropolitana de Londres, recebeu autorização para acusar Harvey:

O CPS autorizou a Polícia Metropolitana a acusar Harvey Weinstein de duas acusações de agressão indecente contra uma mulher em agosto de 1996. As acusações foram autorizadas contra Harvey Weinstein, 70 anos, após uma revisão das evidências reunidas pela Polícia Metropolitana em sua investigação. O Crown Prosecution Service lembra a todos os interessados que os processos criminais contra o réu estão ativos e que ele tem direito a um julgamento justo.

O Weinstein foi condenado em março de 2020, na Suprema Corte de Nova York, e deve cumprir 23 anos de prisão por agressão sexual em 2006 e por um estupro em 2013. Weinstein está atualmente aguardando outro julgamento por suposta agressão sexual contra cinco mulheres. Atualmente, ele está em uma prisão na Califórnia. Harvey Weinstein se declara inocente.