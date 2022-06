Alok exibe queimaduras de sol e Romana Novais brinca: Qual a chance de deixar você ir sozinho à praia com o Ravi e a Raika?

08/06/2022 | 13:11



E o protetor solar? Alok surpreendeu os fãs ao mostrar as suas queimaduras de sol em sua conta oficial do Instagram. De bermuda e sem camisa, o DJ surgiu com o corpo bem vermelho e brincou ao falar sobre a situação.

2 coisas: Sou um idiota e não aprendo nunca, escreveu ele na legenda da publicação.

Rapidamente os registros viralizaram e, através dos comentários, sua esposa Romana Novais falou da situação do amado:

Nooooo, qual a chance de deixar você ir sozinho a praia com o Ravi e a Raika? Sem comentários!, escreveu ela, citando os dois herdeiros do casal.

Nos comentários, Alok ainda brincou e citou a amada:

Romana vai me matar kkkkkkkk. Essa é a última vez que fico camarão. Na moral. Tá ardendo muito. Agora eu aprendi!