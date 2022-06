Linda, leve e solteira? Dua Lipa surpreende fãs com suposto triângulo amoroso

08/06/2022 | 13:11



A cantora Dua Lipa apareceu recentemente dançando em uma balada em Madri, na Espanha, com o ator Arón Piper. Os vídeos feitos na ocasião foram suficientes para deixar os fãs agitados. Nas gravações os dois aparecem dançando bem juntinhos. Relembrando que Dua Lipa se pronunciou sobre o término de seu relacionamento, há cerca de seis meses, e disse estar solteira e contente em entrevista a Vogue:

O próximo capítulo da minha vida é sobre estar realmente bem em estar sozinha

O que chamou a atenção do público foi que, no dia seguinte, a cantora FKA Twigs postou um vídeo no Tiktok com o ator, no post os dois dão um beijão. Como as situações aconteceram tão perto, os fãs levantaram a possibilidade de um triângulo amoroso entre os famosos.

Confira a publicação:

No entanto, existe uma outra teoria. Como o vídeo postado por FKA tinha sua nova música Killer como trilha sonora, muitos internautas levantaram a possibilidade de ser apenas uma promoção de seu mais novo lançamento.

Até o momento nenhum dos artistas se pronunciou sobre os boatos. Será que tá rolando um triângulo amoroso ou Dua está apenas curtindo a solteirice? Façam suas apostas!