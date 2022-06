Em Madrid, Rodrigo Santoro posa ao lado de astro de La Casa de Papel e rei da Espanha

08/06/2022 | 13:11



Alerta de brasileiro arrasando na gringa! Na última terça-feira, dia 7, Rodrigo Santoro esbanjou estilo na première de Sem Limites, em Madrid, na Espanha. Na nova série do Prime Video, o ator interpreta o explorador Fernão de Magalhães e divide tela com Álvaro Morte, o Professor de La Casa de Papel. No evento, Santoro posou ao lado do companheiro de elenco e também do rei da Espanha, Felipe VI.

Dirigido por Simon West, conhecido por seu trabalho em Lara Croft: Tomb Raider, o projeto terá quatro episódios. A trama mostrará a primeira viagem à vela ao redor mundo, que ocorreu entre 1519 e 1222, acompanhando um grupo de 239 marinheiros que será liderado pelo personagem de Santoro.

Já Álvaro estará na pele de Juan Sebástian Elcano, o capitão espanhol que concluiu a expedição, retornando à Espanha três anos depois com 18 marinheiros e apenas um navio.

A produção irá estrear na plataforma do streaming no dia 8 de julho.