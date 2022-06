Adam Sandler surge com olho roxo em programa de TV: - Foi um acidente de cama

08/06/2022 | 13:10



Adam Sandler preocupou os telespectadores ao surgir com um olho roxo no programa de TV estado-unidense Good Morning America. Após o apresentador Michael Straham apontar o machucado, o ator de 55 anos de idade se viu obrigado a compartilhar a história para lá de inusitada - e nada heroica - por trás do hematoma.

- Isso é algo que eu tenho que discutir, certo? Eu estava na cama, no meio da noite. Você sabe como eles prendem os seus lençóis, alguém enfiou demais os lençóis. Eu estava com meu telefone no meio da cama. Eu chuto meus pés para cima, para soltar os lençóis e o telefone voou e me atingiu na cabeça.

E, revelou que continuou dormindo apesar da pancada.

- Eu me recuso a reconhecer. Eu senti sangue. Eu disse: Algo está acontecendo, mas eu tenho que dormir. Continuei dormindo, acordei e então eu disse...

Nesse momento, o co-apresentador do programa, George Stephanopoulos, interrompeu a fala e disparou:

- Essa é a história de olho roxo mais elaborada que eu já ouvi.

Em resposta, Adam brincou:

- Não há nada de legal nisso. Parece tão legal, quando estou nas ruas de Nova York, vejo as pessoas dizendo: Ok, ele gosta de lutar, aquele cara. E eu, tipo: Foi um acidente de cama.