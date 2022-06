As 25 melhores pousadas do Brasil – 1ª colocada fica em Trancoso

Redação

A Pousada Quarto Crescente, em Trancoso, lidera a lista das melhores pousadas do Brasil divulgada pelo Travellers’ Choice Awards 2022, prêmio de turismo que leva em consideração as avaliações e os comentários dos usuários do site TripAdvisor.

O ranking, que traz 25 empreendimentos selecionados em todo o país, apresenta a Pousada Gaia Viva, em Igaratá, no segundo lugar, seguida pela Casa da Ilha do Mel – Pousada de Charme, na Ilha do Mel.

Além das melhores pousadas do Brasil, o Travellers’ Choice Awards 2022 divulgou diversos rankings recentemente, como o de melhores hotéis do Brasil, que teve como grande vencedor o Hotel Colline de France, em Gramado, e o de hotéis mais românticos do país, com o Hotel Valle D’Incanto, também de Gramado, no topo.

As melhores pousadas do Brasil

Confira a lista completa das melhores pousadas do Brasil. Clique nos nomes para conferir mais detalhes e fazer reservas.

Como é a pousada Quarto Crescente

A Pousada Quarto Crescente não ganhou à toa o título de melhor pousada do Brasil. Avaliado como excepcional no Booking, com a impressionante nota de 9,9, este refúgio em Trancoso, na Bahia, tem quartos amplos, com camas com dossel e lindas vistas para os jardins que o cercam.

Um dos destaques é o café da manhã incluso na diária, servido em um bufê com iogurte caseiro, sucos naturais, frutas, pães integrais, tapiocas, bolos caseiros, frios, água de coco, açaí, omeletes e ovos mexidos e muito mais. O empreendimento também oferece, diariamente, um chá da tarde com café, chás, bolos, açaí, tortas, salgados e sopa.

A área de lazer também merece atenção. Destaque para a piscina e a hidromassagem. De quebra, quem quiser pode solicitar tratamentos de beleza e massagens no spa.

As diárias na Pousada Quarto Crescente partem de R$ 560. É exigida reserva mínima de duas noites.