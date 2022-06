Bruna é a décima primeira eliminada em No Limite, e participantes trocam de tribos, confira tudo que rolou!

08/06/2022 | 12:10



Na última terça-feira, dia 7, o episódio de No Limite trouxe a décima primeira eliminação do reality e uma inesperada troca de tribos entre os participantes. Pegos de surpresa pela mudança e a imunidade adquirida pelos recém-chegados, a tribo Lua venceu a Prova do Privilégio, mas perdeu a prova de imunidade e precisou levar um membro ao Portal. Após a votação, Bruna foi a eliminada da vez.

Na hora da votação, Bruna foi escolhida com unanimidade para ser tirada da disputa após ela, Ipojucan, Charles e Victor serem obrigados a votar entre si. A eliminada havia votado em Charles, mas foi surpreendida ao receber todos os outros três votos. Enquanto saía, agradeceu:

- Com certeza a Bruna sai outra pessoa, porque competir é bom e ganhar é ainda melhor. Hoje eu ganhei esse programa. Às vezes não é só sobre os 500 mil, mas sobre a trajetória.

Além da eliminação, ocorreu uma mistura entre as duas tribos, com os competidores tendo que escolher dois colegas para mudar de lado. A tribo Sol escolheu Pedro e Matheus Pires para sair, e ganhou Janaron e Rodrigo da tribo Lua. Os quatro novos integrantes tinham imunidade no Portal desta semana.

Matheus e Ipojucan

Antes da eliminação, mais reviravoltas aconteceram no jogo! Já instalados no novo acampamento após a troca de tribos, Matheus Pires e Victor Hugo conversaram sobre sexualidade. Durante a conversa, Ipojucan revelou ser bissexual, o que causou interesse em Matheus, que também já esteve de olho em Victor Hugo.

- Quando ele falou que era bissexual, eu pensei: Nossa, gato, hein. E ainda é bi? O cara é muito gato. Ele tá falando e eu nem tô ouvindo o que ele tá falando..., revelou Pires.

Em seguida, completou:

- Com certeza o Victor Hugo e o Ipojucan, se eu tiver que jogar meu charme para conseguir que essas pessoas fiquem do meu lado, eu vou usar todas as armas possíveis e vamos jogar esse jogo.