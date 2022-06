Gisele Bündchen, IZA, Anitta...Confira quem são as celebridades brasileiras mais influentes de 2022

08/06/2022 | 12:10



A quarta edição da pesquisa de celebridades mais influentes do ano realizada pela Ipsos foi divulgada na última segunda-feira, dia 6. Para chegar ao ranking os atributos de 200 celebridades foram avaliados e duas mil entrevistas online foram realizadas no início de maio. Assim, a modelo Gisele Bündchen apareceu como o nome mais forte de 2022, além de contar com mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais, a loira também foi classificada como uma pessoa elegante, bem sucedida, sexy, que dita a moda, inteligente e moderna e desbancou a cantora IZA, que no ano anterior esteve na mesma posição. Mas nada de rivalidade, as duas arrasam, sem dúvidas! A seguir confira os outros nomes mais influentes de 2022!

Caindo uma posição de 2021 para 2022, a cantora IZA recebeu a medalha de prata, mas a mulher segue poderosíssima. Quem aí já não viu dezenas de propagandas publicitárias com ela? A voz da música Brisa foi lembrada por ser uma pessoa alegre, sensual, linda, talentosa, carismática e inteligente.

E o terceiro lugar ficou com a empresária e influenciadora Nathalia Arcuri. Se você precisa de bons conselhos financeiros, ela com certeza é a pessoa certa! A criadora do canal Me Poupe, com um pouco mais de sete milhões de inscritos, chamou a atenção do público por ser uma pessoa bem sucedida, inteligente e que tem um bom exemplo de vida pessoal e profissional, quem pode, pode, né?

Jout Jout recebeu o quarto lugar, a influenciadora e jornalista foi fortemente lembrada por ser defensora dos direitos das mulheres e das causas sociais. Cheia de credibilidade para com o público, ela ainda foi elogiada por ser carismática, bem humorada, simples e humilde. Gente como a gente e é disso que o público gosta!

Em quinto lugar, mas nada menos importante, ficou a atriz Grazi Massafera. Ela foi considera uma pessoa linda, elegante, talentosa e, assim como Gisele, dita a moda. As artistas estão com tudo!

E claro que não podia faltar Rodrigo Hilbert! Quem aí já não sentiu aquela invejinha da Fernanda Lima, hein?! O apresentador e ex-modelo recebeu o nono lugar da lista geral de personalidades influentes de 2022, e não era para menos, o cara arrasa em tudo que faz!

E nomes icônicos como Anitta, Neymar e Silvio Santos não podiam ficar de fora. Os três preencheram o pódio de celebridades mais reconhecidas e lembradas pelos entrevistados. Anitta segue em primeiro desde 2021 e ninguém poderia esquecer do craque da Seleção, Neymar e o nosso amado apresentador Silvio Santos, que completa 92 anos de idade em dezembro.