Ram 1500 TRX Sandblast Edition chega ao mercado dos EUA; veja fotos

08/06/2022 | 11:55



A Ram anunciou ontem (7) que está expandindo nos Estados Unidos sua linha de modelos de uso leve (light duty). Houve a adição da nova Ram 1500 TRX Sandblast Edition 2022, oferecendo aos compradores de picapes superesportivas uma seleção ainda mais ampla de acabamentos e conteúdos externos e internos.

“Nossos clientes querem se destacar da multidão e a nova Ram 1500 TRX Sandblast Edition permite que eles façam exatamente isso”, disse Mike Koval Jr., CEO da Ram. “Estamos constantemente expandindo e explorando novas ideias para atender às necessidades e alimentar a imaginação de nossos clientes apaixonados”.

A nova Ram 1500 TRX Sandblast Edition 2022 expande a linha de picapes de uso leve que já apresenta modelos rápidos, potentes e com eficiência de combustível.

A Ram 1500 TRX Sandblast Edition aprimora o bem equipado TRX Level 2 Equipment Group e inclui itens exclusivos como grafismos, pintura externa na cor Mojave Sand e rodas exclusivas de 18 polegadas pretas preparadas para beadlocks

O modelo tem teto solar panorâmico de painel duplo, revestimento especial na caçamba, pontos de amarração de carga, luz elevada de freio de LED montada na cabine (itens de série na Ram 1500 Rebel vendida no Brasil) e pedal retrátil para acessar a caçamba.

Por dentro, a TRX Sandblast Edition inclui costuras Light Frost, logotipo TRX bordado nos encostos dos bancos, detalhes exclusivos em fibra de carbono, volante de base reta com toques de couro e fibra de carbono, emblema exclusivo no console central, Head-Up Display (disponível na 1500 Rebel aqui) e tela do quadro de instrumentos que mostra TRX em Mojave Sand.

Os recursos de segurança incluem controle de cruzeiro adaptativo, assistente de manutenção de faixa e frenagem de emergência para pedestres – igualmente presentes em toda Ram 1500 Rebel no Brasil.

A Ram 1500 TRX Sandblast Edition 2022 oferece motor HEMI V8 de 6,2 litros com compressor, entregando níveis altíssimos de potência e torque para longas sessões de condução sem prejuízo no desempenho.

A nova Ram 1500 TRX Sandblast Edition 2022 estará à venda nos Estados Unidos a partir de julho.