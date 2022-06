Aprenda a criar e gravar vídeos com seu avatar do TikTok

Bianca Bellucci

A primeira versão do avatar do TikTok foi lançada globalmente nesta terça-feira (7). A partir do efeito, os usuários podem criar seu próprio personagem para gravar vídeos na plataforma. Na prática, conforme a pessoa gesticula, o desenho imita o movimento. Veja como ter seu modelo virtual.

1. Abra o TikTok em seu celular. Depois, dê um toque no botão com o símbolo de adição (+).

2. Clique em “Efeitos”.

3. Acesse a lupa.

4. Procure por “TikTok Avatars”. Selecione o efeito ao encontrá-lo.

5. O efeito mostrará uma série de avatares pré-programados. Para criar o seu, aperte “New”.

6. Agora, aparecerá na tela uma série de características que podem ser personalizadas de acordo com seu perfil. São elas: tom de pele, cor e corte de cabelo, formato do rosto e desenho das sobrancelhas. Escolha o que desejar e, ao finalizar o personagem, aperte “Concluído”.

7. Pronto! Seu avatar do TikTok ficará salvo dentro do efeito e poderá ser usado para gravar vídeos conforme seu gosto.

Na galeria, veja em capturas como criar e gravar vídeos com um avatar do TikTok. O tutorial foi realizado em um aparelho iOS, mas é similar em modelos Android: