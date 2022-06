Cole Sprouse se torna assunto na web após postar nude inusitado

08/06/2022 | 10:11



O que rolou? Cole Sprouse se tornou o assunto do momento após publicar uma foto para lá de inusitada nas redes sociais. Na última terça-feira, dia 7, o ator chocou os fãs e seguidores ao exibir o seu corpo em um registro que levantou questionamentos se era real ou não.

No feed do Instagram, Cole compartilhou uma selfie tirada de costas para um espelho, deixando o bumbum completamente à mostra. Descontraído, ele escreveu na legenda:

Bom dia para a minha equipe de publicidade.

No entanto, o nude nada convencional - e o tamanho das nádegas do estado-unidense - provocou as mais diversas reações nos comentários da publicação. Os amigos do artista não conseguiram ignorar o que estavam vendo e deixaram as suas mais sinceras opiniões sobre a foto. Uma das famosas que reagiu ao registro foi Lana Condor, de Para Todos os Garotos Que Já Amei, ao escrever apenas um:

Não.

Já a cantora King Princess falou:

Melhor coisa que você já publicou.

E, a atriz Zelda Williams confessou:

Assim que deixou a minha consciência, está de volta.

Enquanto as celebridades se divertiam com o registro, internautas questionavam se o corpo de Sprouse não foi editado no Photoshop.

Não é possível que as pessoas estão realmente acreditando que essa é a bunda do Cole Sprouse, escreveu uma pessoa nas redes sociais.

Os usuários da web ficaram realmente chocados com o bumbum do famoso:

Passada com o tamanho da bunda do Cole Sprouse, é o homem melancia, afirmou um.