Após surto, pais de Sergio Hondjakoff estão com medo e querem internar o ator em clínica de reabilitação

08/06/2022 | 10:11



A última crise de Sergio Hondjakoff, exibida pelo próprio ator nas redes sociais, segue dando o que falar! Segundo informações do colunista Gabriel Perline, o caso causou medo e preocupação nos pais do artista, que estão procurando uma clínica para interná-lo.

Ainda, de acordo com o colunista, o eterno Cabeção, personagem de Malhação, está apresentando instabilidades emocionais provocadas pela abstinência com certa frequência, mas por decisão da família o caso estava em sigilo para evitar uma exposição negativa. Desde que deixou a última internação, Francisco e Carmem confiaram na palavra do filho, que buscou ajuda espiritual para abandonar o vício.

No último surto, Sergio surgiu totalmente transtornado e ameaçando o pai de morte com um bastão. Na gravação, o ator pedia mil reais para ir até São Paulo.

- Pai, se você não me der mil reais eu vou ser obrigado a te matar, né? Você prefere que você me dê mil reais ou que eu te mate? Você é obrigado a me dar mil reais, dizia ele.