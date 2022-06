Esposa de Bruce Willis diz estar focando em suas próprias necessidades após diagnóstico de afasia do ator

08/06/2022 | 10:10



Como você já leu, Bruce Willis foi diagnosticado com afasia, doença que compromete a capacidade de se expressar e compreender. O anúncio foi feito por sua esposa, Emma Heming, no final de março. Após as notícias, a modelo não perdeu oportunidades para dizer que estaria cuidando do marido com muito amor - e até chegou a falar que colocava as necessidades do ator acima das suas, no entanto, algo mudou. Segundo informações da Page Six, Emma preocupou os fãs do astro de Hollywood ao dizer:

Quando você coloca as necessidades de todos acima das suas, ninguém vence. Eu não faço isso perfeitamente, mas eu realmente estou tentando fazer o melhor por aqueles que eu amo e adoro.

Em maio de 2022, a modelo já havia admitido que não estava focando em sua própria saúde e saúde mental por ter que cuidar de Bruce das duas filhas, Mabel, de dez anos de idade, e Evelyn, de oito anos de idade, mas, parece que agora ela estaria aprendendo a tirar um tempinho para cuidar de si mesma.

Alguém me disse, há não muito tempo, que quando você cuida demais de outra pessoa, você deixa de cuidar de si mesmo.

As opiniões dos fãs, no entanto, ficaram divididas. No Twitter, alguns acusaram Emma de não querer mais cuidar do marido enquanto outros concordaram com o posicionamento da modelo e disseram que o equilíbrio é importante nessa situação.