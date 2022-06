Biden participará de cúpulas de G-7 e Otan na Europa no final de junho

08/06/2022 | 09:59



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visitará a Europa no final deste mês para discutir a situação da guerra na Ucrânia com aliados, informou a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, em comunicado divulgado nesta quarta-feira, 8.

Segundo a nota, no dia 25 de junho, o democrata participará da cúpula do G-7 em Schloss Elmau, no sul da Alemanha. Em 28 de junho, Biden viajará a Madri, na Espanha, para se encontrar com os demais líderes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Jean-Pierre ressalta que, no G-7, o presidente americano abordará uma "série de assuntos urgentes", entre eles o apoio à Ucrânia contra a Rússia, a crise climática e a segurança alimentar. Na Otan, Biden apoiará o novo "Conceito Estratégico" da aliança, que buscará ampliar a defesa da organização.

A viagem será a segunda vez que o líder da Casa Branca vai ao continente europeu desde o início da ofensiva militar russa no território ucraniano, em fevereiro passado. Em março, Biden esteve na Polônia e em Bruxelas, onde coordenou a resposta ao conflito iniciado por Moscou.