Charge - 08 de junho de 2022

Seri

Do Diário do Grande ABC



08/06/2022 | 09:55



As cidades da região voltaram a recomendar o uso de máscaras em locais fechados devido ao aumento de novos casos da Covid-19. A decisão ocorreu ontem durante reunião extraordinária realizada pelos prefeitos no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. A recomendação, que já havia sido adotada em Santo André e São Bernardo, agora passa a valer para as sete cidades, e acompanha a decisão do governo estadual, que recomendou o uso do item no fim de maio.