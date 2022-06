Além de Stranger Things: 10 filmes e séries que se passam nos anos 1980

Bianca Bellucci

Do 33Giga



08/06/2022 | 08:55



A primeira parte da quarta temporada de Stranger Things está quebrando recordes na Netflix. Com 287 milhões de horas assistidas em seu fim de semana de estreia, a série se tornou a mais vista da plataforma. O sucesso se deve à trama cheia de mistérios e muitas referências aos anos 1980. Mas essa não é a única produção que explora a década. Confira mais filmes e séries disponíveis nos serviços de streaming.

1. GLOW (Três temporadas) – Disponível na Netflix

Ruth Wilder é uma atriz desempregada na Los Angeles de 1985. Como última tentativa de tornar-se uma estrela, ela arrisca participar de um programa de wrestling profissional com apenas competidoras mulheres. Quando sua ex-melhor amiga Debbie Eagan chega ao ringue, o confronto entre as duas pode trazer fama à produção ou destruí-la de vez.

2. It: A Coisa (2017) – Disponível no HBO Max e no Globoplay

Em 1989, a pacata cidade de Derry, no Maine, é abalada pelo desaparecimento misterioso de crianças. Um grupo de adolescentes decide investigar os casos e acaba descobrindo que o culpado é Pennywise, um palhaço cruel que se alimenta dos medos das vítimas e cuja violência teve origem há vários séculos.

3. Kung Fury (2015) – Disponível gratuitamente no Libreflix

Um detetive do Departamento de Polícia de Miami e artista marcial viaja dos anos 1980 para a Segunda Guerra Mundial. Seu objetivo é matar Adolf Hitler e exterminar os nazistas em uma guerra estilo videogame. Este curta-metragem fez tanto sucesso que vai ganhar filme. O lançamento está previsto para este ano e conta com Michael Fassbender e Arnold Schwarzenegger no elenco.

4. Me Chame Pelo Seu Nome (2017) – Disponível na Netflix e no Globoplay

Verão de 1983. Elio Perlman vai passar mais uma das entediantes férias na Itália, onde os pais têm uma casa. Mas tudo muda quando chega Oliver, um acadêmico que veio ajudar com as pesquisas do pai do garoto. Isso porque ele vai despertar sentimentos ainda desconhecidos no jovem.

5. Pose (Três temporadas) – Disponível no Star+

Ambientada na Nova York de 1987, esta série explora com sensibilidade as experiências de pessoas LGBTQIA+ à época. É uma história sobre a cultura underground dos bailes, a crise violenta da AIDS e o declínio do capitalismo. Tudo isso tendo Blanca, uma participante dos bailes que acolhe pessoas marginalizadas pela sociedade, como personagem central.

6. Red Oaks (Três temporadas) – Disponível no Amazon Prime Video

Subúrbio de New Jersey, anos 1980. David Meyers é um jovem universitário que aceita trabalhar como assistente de tênis profissional no clube de campo Red Oaks. Seu objetivo é aproveitar o último verão de folga enquanto tenta descobrir o que quer fazer da vida.

7. Sing Street: Música e Sonho (2016) – Disponível no HBO Max

Dublin, Irlanda, 1985. Conor é um jovem desiludido que tem um sopro de esperança ao conhecer Raphina. Disposto a conquistá-la, ele diz que tem uma banda de rock e a convida para estrelar o videoclipe. Com o convite aceito, agora o garoto precisa fazer com que o grupo exista de verdade.

8. Todo Mundo Odeia o Chris (Quatro temporadas) – Disponível no HBO Max, no Globoplay e no Amazon Prime Video

Baseada na vida do comediante Chris Rock, esta série acompanha um adolescente crescendo no Brooklyn, em Nova York, nos anos 1980. Os episódios envolvendo sua rotina na escola e seu dia a dia com sua excêntrica família composta pelo pai Julius, pela mãe Rochelle, pela irmã mimada Tonya e pelo irmão Drew, que é bastante popular.

9. The Americans (Seis temporadas) – Disponível no Star+

Phillip e Elizabeth Jennings são um típico casal norte-americano que vive em um subúrbio de Washington, durante os anos 1980, com os dois filhos. Isso seria absolutamente comum, se não fosse um detalhe: eles são, na verdade, agentes da KGB, a inteligência russa, vivendo com identidades falsas, em um casamento arranjado, a fim de obter informações para a Pátria Mãe.

10. Verão de 84 (2018) – Disponível no Amazon Prime Video

Um grupo de adolescentes desconfia que o policial local é um serial killer e decide passar o verão investigando e juntando provas. Embora os adultos não acreditem nas teorias mirabolantes, quanto mais eles investigam a vida do vizinho, mais se expõem a um possível perigo mortal.