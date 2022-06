Reserva de ações da Eletrobras com FGTS termina ao meio-dia de hoje

08/06/2022 | 08:01



O trabalhador que tiver interesse em utilizar até metade do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) tem até o meio-dia desta quarta-feira, 8, para fazer a reserva das ações da Eletrobras que deseja comprar. Não poderá ser utilizado mais de 50% do saldo, e o investimento mínimo é de R$ 200.

A compra não é feita diretamente, mas por meio de fundos que já foram lançados por bancos e corretoras, que comprarão ações da Eletrobras na oferta que culminará na privatização da estatal. Ao todo, são mais de 20 instituições financeiras com fundos abertos para esse investimento.

Com uma demanda elevada e com as corretoras e bancos querendo atrair esses recursos, a concorrência já tem levado a uma queda das taxas de administração. Algumas taxas cobradas, que estavam acima de 1%, estão sofrendo grandes cortes, chegando a 0,15% em alguns casos.

Conforme especialistas, os investidores devem buscar as menores taxas para realizar o investimento, o que é importante para garantir melhor rentabilidade. Cabe lembrar que não se trata de um investimento em renda fixa, mas de renda variável, que embute mais riscos de perda do capital.

O trabalhador que decidir pelo investimento, atraído pela possibilidade de ganhar mais do que os 3% ao ano proporcionados pelo FGTS, terá de entrar no app do Fundo, ofertado pela Caixa, e liberar uma instituição financeira para o investimento.

Depois disso, basta entrar em contato com o banco e fazer a reserva (esse processo pode ser feito por meio de sites e aplicativos). A definição do preço por ação está marcada para amanhã.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.