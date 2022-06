Dia Mundial dos Oceanos – 7 estadias incríveis com vista para o mar

Redação

Celebrado em 8 de junho, o Dia Mundial dos Oceanos visa lembrar e informar as pessoas sobre o papel importante que os mares têm na vida cotidiana, bem como o impacto da ação humana sobre eles.

Em homenagem à data, a Booking.com criou uma lista com sete sugestões de hospedagens com vistas para o mar. De quebra, todas as indicações têm o selo Viagens Sustentáveis, concedido a acomodações que se mobilizam para reduzir seus impactos no meio ambiente e atuam em prol das comunidades locais.

Dia Mundial dos Oceanos: hospedagens com vista para o mar

Confira sete hospedagens incríveis com vista para o mar para celebrar o Dia Mundial dos Oceanos:

1. SwaSwara Gokarna – CGH Earth, Gokarna, Índia

Situado na praia de Om, esse retiro de bem-estar foi construído em harmonia com a natureza. O viajante pode praticar meditação em um deque com vista para o oceano, de onde é possível apreciar a paisagem montanhosa ao redor.

O SwaSwara tem uma participação bastante ativa na comunidade local e, por isso, sua cozinha utiliza ingredientes provenientes de aldeias e de suas fazendas. Como a água doce é escassa na região, a acomodação coleta água da chuva durante os meses de monção e a purifica com um sistema especial, composto por três grandes reservatórios que podem armazenar até 18 milhões de litros de água.

2. Hyatt Regency Huntington Beach Resort and Spa, Califórnia, Estados Unidos

Com vista para o Oceano Pacífico, o luxuoso Hyatt Regency Huntington Beach Resort and Spa oferece práticas sustentáveis para viagens ecologicamente corretas. Com uma localização à beira-mar, que oferece belas vistas para o oceano, a acomodação economiza no consumo de energia e água enquanto recicla tudo, desde óleo de cozinha até lâmpadas.

3. Le Grand Galle By Asia Leisure, Galle, Sri Lanka

O hotel tem vistas tanto para o Oceano Índico como para o icônico Patrimônio da UNESCO, o Forte de Galle. Além de oferecer relaxamento aos hóspedes, a propriedade tomou várias medidas para proteger o meio ambiente e sua comunidade. Ela investe uma porcentagem da receita em projetos de sustentabilidade na comunidade e organiza passeios para apresentar os ecossistemas, o patrimônio e a cultura da região aos viajantes. Uma outra opção é pegar uma bicicleta para conhecer as áreas ao redor.

4. Noah Surf House Portugal, Santa Cruz, Portugal

A costa oeste de Portugal combina com o Dia Mundial dos Oceanos e é um ótimo destino para o surfe, já que conta com picos famosos e ondas para todos os níveis de habilidades. A dica é se hospedar na Noah Surf House Portugal, acomodação que tomou várias medidas para reduzir sua pegada ecológica.

Com janelas voltadas para a água, o local tem quartos decorados de forma única, sem ar-condicionado, contando apenas com a brisa do mar. A propriedade também possui painéis solares que geram 70% da energia utilizada para o aquecimento de água. Além disso, conta com uma horta orgânica e galinhas que ajudam no processo de compostagem.

5. Romans Villa, Gansbaai, África do Sul

Situado em Gansbaai, a 200 metros da Praia Romansbaai, a Romans Villa é uma pousada boutique em Cape Whale Coast. Com uma varanda privativa com vista para as águas, a acomodação oferece uma estadia ecológica em uma cidade de pescadores conhecida pelas oportunidades de observação de baleias.

O complexo obtém a maior parte de sua comida de fontes locais e ainda fornece aos hóspedes informações sobre ecossistemas, patrimônio e cultura da região. Vale a pena destacar que esse destino costeiro na África do Sul tem tomado medidas para combater a poluição causada pelo plástico nos últimos anos, instalando redes de drenagem para coletar resíduos.

6. Encantada Tulum, Tulum, México

Situado em uma praia intocada entre a Reserva da Biosfera Sian Ka’an e o Parque Nacional de Tulum, o Encantada Tulum é comprometido em proteger e preservar a região. Os quartos são decorados com obras de arte e tecidos artesanais locais e o viajante pode saborear pratos orgânicos feitos com ingredientes da região. Além disso, a dica é aproveitar a serenidade e o relaxamento de uma terapia natural do spa ou de uma aula de ioga privativa com vista para o oceano.

7. Butterfly House Bahia, Maraú, Brasil

Localizada em Maraú, a casa de hóspedes Butterfly House Bahia está a apenas um minuto da praia e oferece quartos e bangalôs com vista para o jardim da propriedade, além de um deque de frente para o mar. A acomodação é um local ideal para se conectar à natureza.

Desde sua construção até os dias de hoje, a propriedade se preocupa com o impacto no meio ambiente. Ela não utiliza plásticos descartáveis, oferece lixeiras para coleta seletiva, tem aluguel de bicicleta e utiliza ingredientes locais em sua cozinha.

