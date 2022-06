No Masterchef Brasil, prova de eliminação surpreende participantes por nunca terem feito o prato antes, saiba como foi!

08/06/2022 | 01:10



No Masterchef Brasil desta semana, os participantes chegaram à cozinha e se depararam com caixas pretas em uma mesa. Ana Paula Padrão estava segurando um martelinho e logo eles entenderam do que se tratava: um leilão de pratos, e não qualquer prato, sobremesas! Poucos participantes ficaram tranquilos, enquanto a maioria não ficou muito confortável.

Todos começaram com uma hora e meia de tempo, e seus lances valiam diminuições neste total. Cada prato possuía um desconto diferente, e a dificuldade dos pratos ia aumentando a cada rodada do leilão, conforme iam sendo revelados. O última que sobrasse ficaria a critério da apresentadora definir o tempo. A prova não era de reprodução dos pratos, o que mais importava era o sabor.

O leilão começou e teve gente que não teve medo de ousar. Os jurados coram colocando mais pilha nos participantes e o tempo de cada um foi só baixando. Ao final, quem ficou com o menor tempo foi Larissa com o prato de rabanada para ser feito em 20 minutos, enquanto, Rafael ficou com o último prato, que era um pão de mel, e deu tempo determinado foi de 30 minutos. Bruno foi quem ficou com o maior tempo, uma hora para preparar um quindim.

Enquanto a prova acontecia, os jurados comentaram entre eles sobre os pratos mais difíceis e Erick Jacquin disse que para ele, os piores são aqueles que vão no forno. Eles também demonstraram curiosidade para saber como ficariam os pratos finais dos participantes.

Prova encerrada e nem todos os competidores ficaram satisfeitos com seus pratos. Ainda sim, teve gente que conseguiu arrancar bons elogios dos chefs, como Paraskevi e Rafael.

O pior prato foi o brownie do Renato, e junto dele como piores ficaram Rafael e Bruno. Já os melhores foram Paraskevi, Fernando, Daniel e Edileide, e dentre eles, a campeã da prova foi Edileide, com seu pudim de leite! Todos os outros, junto dos três piores, foram para a prova de eliminação, mas como benefício por sua vitória, Edileide teve a chance de salvar duas pessoas da prova. Ela escolheu Adílio e Mário e os dois foram para o mezanino.

Prova de eliminação

A prova desta semana foi novamente de reprodução, e o prato a ser feito era um bolovo mollet perfeito! O clima ficou tenso pois apenas Jason disse já ter preparado um antes, e mesmo assim, disse que sua tentativa não deu muito certo.

Felizmente, em suas cestas de ingredientes eles tinham alguns ovos para testar e encontrar o resultado perfeito para entregar ao jurados, que seria de um salgado no qual ao ser cortado, a gema deveria escorrer. Rafael, Bruno e Renato, por terem sido os piores, não tiveram desconto em seus tempos, mas sim na quantidade de ovos em suas cestas.

Durante a execução, muitos pratos deram errado, Melina cozinhou a carne e descobriu apenas na metade da prova que não era assim que se fazia. Larissa teve dificuldades para acertar as consistências, e um de seus testes desmanchou inteiro ao fritar.

Na hora de mostrar aos jurados, quase todos conseguiram exibir bons resultados na aparência. Após a deliberação, os pratos medianos foram de Bruno, Rafael e Jason. Os melhores pratos foram de Melina e Lays, e a campeã foi Melina! Com isso, os dois piores foram Larissa e Bruno. Ao final, quem acabou indo embora foi Larissa, devido ao fato de seu ovo

A eliminação acabou deixando muita gente emocionada. Ana Paula Padrão precisou enxugar as lágrimas com o discurso dela dedicado à Helena, no qual ela falou sobre as portas que a chef abriu para que mulheres fossem longe na cozinha. Helena retribuiu com palavras gentis, e a incentivou de não desistir.

- Eu vou voltar, finalizou Larissa.