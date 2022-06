Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC

Com agências



08/06/2022 | 00:01



O Grande ABC registrou ontem 222 pacientes internados em razão da Covid-19, sendo 106 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 116 em enfermarias, maior número desde 28 de fevereiro, quando eram 244 acamados. Os dados são da SP Covid Info Tracker, plataforma gerida por pesquisadores da Unesp (Universidade Estadual Paulista), da USP (Universidade de São Paulo) e do Cemeai (Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria), que leva em consideração informações da pandemia disponibilizados pelo governo do Estado por meio da Fundação Seade.

O número de internados tem aumentado dia a dia. Como comparação, há exatamente um mês, eram 75 pessoas acamadas, ou seja, em 30 dias o número subiu 196%. Apesar da alta, o cenário é bem diferente do observado no pico da pandemia. No dia 26 de março de 2021 eram 2.920 pessoas internadas, sendo 1.245 em UTIs e 1.675 em enfermarias. Em 2022, o maior número foi registrado em 26 de janeiro, quando eram 900 internados, sendo 342 em leitos de emergência e 558 em enfermarias.

Já o número de casos confirmados de coronavírus apresenta estabilidade na comparação com os dados informados ontem pelos boletins epidemiológicos da prefeituras e o de uma semana antes. Nos últimos sete dias foram confirmados 2.794 novos infectados, contra 2.472 da semana anterior, alta de 13%. Já o número de mortes apresentou pequena retração, passando de 27 para 23, queda de 14,8%.

Importante ressaltar que a Prefeitura de São Bernardo informou ontem que casos de pacientes que haviam sido cadastrados de forma duplicada no sistema foram excluídos. Com isso o número de infectados pela Covid na cidade caiu nos últimos sete dias, passando de 128.237 para 128.173.

Em relação a vacinação, as cidades do Grande ABC, juntas, chegaram a 96,7% de cobertura, sendo que 90,9% já completaram o esquema vacinal. A terceira dose é realidade para 66,1% da população.

ALTA DE CASOS NA CAPITAL

Um dos hospitais mais tradicionais da Capital, o Sírio-Libanês voltou a destinar alas inteiras a pacientes com Covid-19 diante da alta de internações. Atualmente, são 43 pessoas hospitalizadas com a doença na unidade, sendo seis delas em leitos de UTI. Há duas semanas, no dia 24 de maio, eram 22 internados, sendo quatro em leitos de emergência.

Os números seguem abaixo do pico de janeiro, em que o hospital paulistano chegou a ter cerca de 130 pacientes internados pela doença, mas têm demandado maior atenção da direção da instituição.

Diante da alta, o Sírio-Libanês passou a dedicar ala inteira com dez leitos de UTI e outra com 24 leitos de enfermaria exclusivamente para pacientes com a doença, medida que não era adotada desde abril. Se os casos continuarem avançado, o centro médico explicou que pode ser dedicadas ainda outras unidades inteiras só para pacientes de Covid.