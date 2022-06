Organizações sociais na saúde

Do Diário do Grande ABC



A saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme assegura a Constituição de 1988, base para a criação do SUS (Sistema Único de Saúde). Mas nem sempre o poder público apresenta as condições ideais para gerenciar hospitais, unidades básicas de saúde, ambulatórios e outros serviços. Há 24 anos, uma lei federal permitiu a instituição do modelo de OSSs (Organizações Sociais), que são entidades privadas e sem fins lucrativos, selecionadas pelo Estado para a execução de atividades em diferentes áreas, notadamente a saúde. Hoje em dia, a maior parte das melhores instituições públicas de saúde no Brasil é gerenciada por organizações sociais. Em tese, temos a junção perfeita de duas grandes características: assistência gratuita para toda a população aliada às ferramentas privadas de gestão.



A administração de unidades do SUS por organizações sociais se espalhou por mais de 200 municípios brasileiros. E como em qualquer expansão rápida, surgiram instituições de todos os tipos. Muitas organizações prestam serviço de excelência e merecem os aplausos e a confiança do cidadão que é atendido nos hospitais e demais unidades de saúde onde elas atuam. Durante a pandemia de Covid-19, o modelo de OSS permitiu a rápida ativação de hospitais de campanhas e de leitos de UTI para atender aos doentes. Mas ao mesmo tempo apareceram entidades de qualidade questionável e também surgiram os oportunistas, que viram no modelo negócio lucrativo ou, em alguns casos, se aproveitaram para desviar recursos públicos.



Para que a organização social dê certo ela precisa ter perfil confiável, e que seja feita análise criteriosa de seu histórico e dos trabalhos que já foram realizados em benefício da saúde da população. O processo de escolha da instituição parceira é, portanto, fundamental. Além disso, também é necessário entender quais são os reais objetivos da instituição que se apresenta em processo de qualificação como OSS ou entra em chamamento público para administrar serviços de saúde. O compromisso maior deve ser com o SUS e com os interesses da população. Esse é pilar importantíssimo para garantir que a parceria ocorra sem problemas. O gestor público tem que se manter sempre atento ao trabalho realizado pelas organizações sociais. Afinal, o responsável é ele.



Em suma, é importante que o cidadão que utiliza hospitais, postos de saúde e demais unidades gerenciadas por organizações sociais de saúde saiba que o modelo é bom, desde que seja adequadamente implantado e monitorado. E não se pode permitir, de maneira nenhuma, que instituições aventureiras participem do processo, porque com a saúde do povo e com dinheiro público não se brinca.



David Uip é infectologista e reitor licenciado do Centro Universitário FMABC.



PALAVRA DO LEITOR

Educação

Os professores que davam a vida pela educação morreram todos ou ficaram doidos (Quatro a cada dez alunos de 8 anos não estão alfabetizados na região). Agora só temos militantes políticos, que não estão nem aí para a educação. Querem saber de quinquênio, folga abonada, recesso, férias, aumento de salário, emenda de feriado e por aí vai.

Everaldo Gonçalves

do Facebook



Esmola

Estive no Nordeste há um mês. Lá visitei parte da zona rural e pude perceber que não há mais mão de obra para agricultura. Quase todas as famílias que lidavam na roça, iludidas pelos programas de caráter demagógico, populista e eleitoreiro dos governos corruptos, demagogos e incompetentes de duas décadas até então, foram embora para os grandes centros urbanos, levando com elas grandes consequências sociais. O pobre nordestino, em quase a totalidade, não quer esmola. Quer emprego, educação de boa qualidade, moradia, infraestrutura e saúde. Pena que os governos não pensam assim! As esmolas deixaram muitos brasileiros acomodados e preguiçosos. Quem paga por isso é a classe média, com impostos infinitos.

Francisco Emídio Carneiro

São Bernardo



Timemania

Há algumas semanas um dos jogos da Caixa, o Timemania, a cédula para se fazer a aposta não está disponível e as casas lotéricas não sabem informar quando a terá, apenas comunicam que a CEF está reformulando o Timemania. Alguém pode explicar o motivo da demora, o que está havendo, além da falta de planejamento? Só sei que a CEF está pisando na bola.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)



Toyota

Uma empresa não resolve se mudar de uma hora para outra. Foi comunicada em abril tal mudança, mas decidida alguns anos atrás. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC já sabia da mudança e o que diz hoje, que conseguiu isso, conseguiu aquilo, não passa de balela, o blá-blá-blá de sempre. Anotem aí: mais empresas irão sair do Grande ABC graças a sindicato que vive do passado, não se atualiza e não acompanha mudanças dos tempos. Importante é dinheiro, nada mais. Vocês sabiam que qualquer acordo de aumento ou PLR (Participação nos Lucros e Resultados) o sindicato abocanha uma porcentagem? Fora as mensalidades, descontadas diretamente no holerite. Você, trabalhador da Toyota, fica esperto, porque, com certeza, o sindicato vai querer morder fatia da sua indenização. Abre o olho!

Edson Roberto Peleteiro

Santo André



Volta da máscara – 1

Infelizmente as pessoas não estão entendendo que os casos estão aumentando (Consórcio volta a recomendar o uso de máscaras em ambiente fechado). Recomendar não altera o quadro...

Ana Lucia Aluoto

do Facebook



Volta da máscara – 2

Ficaram uns dois anos dizendo que o uso de máscaras ia permanecer durante anos. Aí vem o ano de eleição e a crescente de vacinação, e os espertões já foram tirando a obrigatoriedade para ganhar pontos com a população. Está aí o resultado. Parabéns aos envolvidos.

Jonas Junior

do Facebook



Volta da máscara – 3

A Pandemia não acabou. Tem muita gente que não tomou nenhuma dose da vacina. Não é hora de baixar a guarda. Usem máscaras. Lavem sempre as mãos. Usem álcool gel. Mantenham distanciamento físico. O vírus Mata!

Jairo Giffoni

do Facebook



Volta da máscara – 4

Mas não liberaram o Carnaval? Agora é a vez da quermesse! Estão todos convidados a participar das ‘aglomerações’ da Festa Junina no Paço Municipal da ‘lascada’ cidade de Mauá! Muitos shows. Muitos doces. Muitas bebidas. Muita gente. E muita Covid-19...

Paulo Rogério

do Facebook