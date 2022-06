Auditores fiscais agropecuários decidem realizar greve de 'alerta'

07/06/2022 | 20:53



Os auditores fiscais agropecuários decidiram realizar greve de "alerta" nos dias 14 e 15 deste mês, informa o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários (Anffa Sindical). A decisão foi tomada em assembleia realizada no fim da tarde desta terça-feira, 7. Segundo a Anffa, a greve será em protesto ao Projeto de Lei 1293/2021, que tramita no Senado e que trata de programas de autocontrole dos agentes privados regulados pela defesa agropecuária. O sindicato diz que o projeto "precariza" os serviços fiscais federais agropecuários. "Na prática, a proposta permite ao setor produtivo se autofiscalizar", diz a entidade em nota.

De acordo com o sindicato, a paralisação deve afetar a liberação de cargas de origem animal e vegetal e insumos agrícolas e pecuários em portos e aeroportos de todo o País e também o abate de animais em frigoríficos. O sindicato afirma que, caso o PL do Autocontrole não seja debatido, uma nova assembleia será realizada para a realização de uma greve mais ampla. A entidade questiona trechos do projeto como a permissão de registro automático de produtos, entre eles os produtos de uso veterinário aplicados em animais produtores de alimentos e drogas antimicrobianas.