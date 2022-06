Motorola edge 30 e moto g82 5G são apresentados ao mercado; confira detalhes

Da Redação

07/06/2022



A Motorola revelou, hoje (7), novos modelos de smartphone que chegam às prateleiras. Entre os destaques estão o Motorola edge 30, o 5G mais fino do mundo, e o moto g82 5G, com tela pOLED e alto-falantes estéreo.

Confira os detalhes dos modelos – todas as informações são da própria Motorola.

Motorola edge 30

O Motorola edge 30 é o smartphone 5G mais fino do mundo, com 6,79 mm de espessura. O novo integrante da família premium da marca vem com um sistema avançado de câmeras, que inclui dois sensores de 50 MP e estabilização óptica.

A experiência imersiva é potencializada por uma tela Full HD+ pOLED, taxa de atualização de 144 Hz e dois alto-falantes estéreo com som tridimensional do Dolby Atmos. O Motorola edge 30 permite gravar em 4K utilizando os sensores da câmera principal, sensor híbrido ultra-wide e macro e da selfie.

O smartphone Motorola edge 30 também grava vídeos no formato HDR103, que oferece mais de um bilhão de tonalidades. Além disso, o novo edge vem com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento, o dobro de memória em relação à geração anterior.

O novo edge vem com a câmera principal com sensor de 50 MP e foco automático em todos os pixels, o que garante mais rapidez no momento de capturar fotos mais nítidas em qualquer ambiente. A Estabilização Óptica de Imagem (OIS), por sua vez, evita imagens tremidas.

Com a câmera híbrida ultra-wide e macro de 50 MP do Motorola edge 30, o usuário pode enquadrar 4 vezes mais imagens ou capturar os mínimos detalhes da natureza em imagens de alta resolução.

Para as fotos noturnas ou com pouca luz, foi acrescentado o Night Vision automático. Com isso, o usuário não precisa perder tempo procurando pela configuração mais adequada para o ambiente. Basta abrir a sua câmera e clicar. A grande novidade é que o modo automático está disponível nas câmeras principal, ultra-wide / macro e selfie.

O Motorola edge 30 entrega uma experiência de entretenimento imersiva, potencializada por uma tela pOLED de 6,5”. Tudo isso com uma taxa de atualização de 144 Hz, para que o usuário possa jogar, abrir apps, ver filmes e séries e navegar na web de maneira fácil e fluida.

Além disso, o modelo tem dois alto-falantes estéreo e som tridimensional da tecnologia Dolby Atmos, que oferecem graves aprimorados e vocais mais nítidos.

O desempenho do Motorola edge 30 é turbinado pela Plataforma Móvel Snapdragon 778G+ 5G, que além de ser compatível com a tecnologia 5G do Brasil, já roda nas redes Wi-Fi 6E. Tudo isso e mais 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento3, o dobro de memória em relação à geração anterior.

O Motorola edge 30 é compatível com a plataforma Ready For6, que permite expandir os conteúdos do smartphone para TVs, monitores e notebooks. Para aumentar a produtividade, a solução oferece conexão com acessórios7, como controles, teclados e mouses via Bluetooth.

Demais especificações

O Motorola edge 30 tem bateria de 4020 mAh e carregador Turbo Power 33 W que proporciona 30 horas de carga em apenas alguns minutos8.

O Motorola edge 30 roda versão pura do Android 12, sem camadas de software desnecessárias nem aplicativos duplicados. Com o My UX, os usuários podem controlar seu smartphone com gestos simples, customizar suas configurações de entretenimento, e criar um look único.

Preço e disponibilidade

O Motorola edge 30 começa a ser vendido em todo o Brasil a partir de hoje, com preço de R$ 3.999. Ele chegará em três cores: grafite, azul e rosê, com uma promoção especial de lançamento. Na compra do novo edge, os consumidores ganham um fone de ouvido bluetooth Moto Buds 85. A promoção é válida para compras na Loja Online Motorola ou motostores e vai até o dia 14 de agosto ou até quando durarem os estoques.

o moto g82 5G, que chega ao mercado com uma tela pOLED de 6,6?, taxa de atualização de 120 Hz, áudio multidimensional imersivo estéreo Dolby Atmos®1, sistema de câmera com sensor de 50 MP e estabilização óptica, superbateria de 5000 mAh, carregamento TurboPower™ 30. Além disso, desembarcam também no País os moto g62 5G e o moto g42.

moto g82 5G: tela com mais de um bilhão de tonalidades

Com tela pOLED de 6,6?, o moto g82 5G dá muito mais vida a filmes e séries com o contraste infinito de pretos aprofundados, tons escuros mais intensos2 e mais de 1 bilhão de tonalidades de cores para uma experiência de cinema.

A imagem fica mais fluida graças a taxa de atualização de 120 Hz do aparelho. Para maximizar a experiência de entretenimento, o moto g82 5G tem dois alto-falantes estéreo com Dolby Atmos para graves aprimorados e vocais mais nítidos, e ainda mais clareza em volumes mais altos.

Com isso, o som se movimenta de acordo com a ação que acontece na tela.

O moto g82 5G vem com sistema de câmera com sensor principal de 50 MP, Estabilização Óptica de Imagem (OIS) e tecnologia Quad Pixel. A lente ultra-wide de 118° enquadra quatro vezes mais imagens em comparação com as lentes-padrão de 78°.

A câmera principal usa o sensor de profundidade para desfocar o segundo plano automaticamente e dar um toque profissional às imagens. Já a câmera macro dedicada captura todos os detalhes que as lentes-padrão não veem.

Com design praticamente sem bordas, o moto g82 5G conta com uma superbateria de 5000 mAh para que os usuários possam ouvir música por mais tempo, fazer videochamadas com os amigos e maratonar as suas séries preferidas até o último episódio. E o carregador TurboPower 30 oferece horas de bateria em poucos minutos.

Sua conectividade também é veloz, já que o moto g82 5G é compatível com as redes 5G. O desempenho é turbinado pela plataforma móvel Snapdragon 695 e memória RAM de 6 GB e 128 GB de armazenamento5, além de slot para cartão microSD de até 1 TB6 . Sua performance é 30%7 mais rápida, para jogar, curtir vídeos por streaming em uma conexão estável e tirar fotos de nível profissional.

O aparelho ainda conta com sensor de impressão digital na lateral, rádio FM, NFC para pagamentos8 e compartilhamento de informações, além do recurso Botão Interativo, que oferece ainda mais atalhos

O moto g82 5G é vendido com Android 12 puro, compatível com os principais aplicativos e serviços do Google. E, com o My UX, o usuário consegue controlar o moto g82 5G com gestos simples, personalizar as configurações de entretenimento e deixar o telefone com a sua cara.

A segurança também é um fator importante. Os novos moto g possuem o ThinkShield10 for mobile, que oferece proteção avançada em todos os níveis, da fábrica até o celular, com uma cadeia de confiança mais segura e certificações de segurança adicionais.

Preço e disponibilidade

O moto g82 5G está disponível em todo o Brasil, nas cores preta e branca, por R$ 2.999,00.

Mais lançamentos da família moto g

A Motorola ainda apresentou duas novidades da família moto g que chegam em breve ao mercado: o moto g62 5G e o moto g42.

O moto g62 5G é compatível com a tecnologia 5G4. Com tela FHD+ de 6,5”, taxa de atualização de 120 Hz e alto-falantes estéreo com Dolby Atmos, o usuário terá uma experiência de entretenimento ainda mais completa. O novo modelo traz sistema de câmera tripla de 50 MP e superbateria de 5000 mAh.

Por sua vez, o moto g42 conta com a plataforma móvel Snapdragon 680, com desempenho 20% melhor11 em relação à geração anterior; tela OLED FHD+ de 6,4?, para cores mais intensas e contraste infinito, alto-falantes estéreo com Dolby Atmos®1, sistema de câmera tripla de 50 MP e superbateria de 5000 mAh.

Os dois smartphones estarão disponíveis em todo o Brasil nas próximas semanas. O moto g62 5G nas cores grafite e verde e o moto g42 nas cores azul e rosê.