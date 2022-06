Palmeiras estende contrato do atacante Wesley até o fim 2025

07/06/2022 | 19:25



Valorizando os jogadores formados em sua base, o Palmeiras estendeu nesta terça-feira o contrato de mais um jovem atleta do seu elenco profissional. A direção do clube alviverde estendeu o vínculo do atacante Wesley, de 23 anos, até o fim de 2025. O contrato anterior se encerraria em dezembro de 2024.

Com a mudança no vínculo, Wesley ganhou um aumento salarial e reforçou sua ligação com o clube após investidas de times estrangeiros. O Palmeiras já rejeitou duas propostas de fora, do Grupo City, do qual o inglês Manchester City faz parte, e do Seattle Sounders, dos Estados Unidos.

"Passando para avisar que renovei meu contrato. Agora vou aumentar o sarrafo e continuar trabalhando para trazer mais e mais títulos para nós", disse o jogador. "É um sentimento de felicidade e gratidão por ver o reconhecimento do clube pelo que venho fazendo nos últimos anos. Quero agradecer ao clube, a Deus e a minha família e a todos que estão comigo no dia a dia e sabem da dedicação e do trabalho para poder receber este reconhecimento."

Apesar da juventude, Wesley já conta com um currículo recheado de títulos no Palmeiras. Desde que chegou ao time profissional, em janeiro de 2020, ele comemorou duas conquistas do Paulistão (2020 e 2022), duas da Copa Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020) e uma Recopa Sul-Americana (2021). "Vestir essa camisa é de uma responsabilidade imensa", afirmou.

Wesley defende as cores do Palmeiras desde a equipe sub-17. Pelo sub-20, participou dos títulos do Campeonato Brasileiro de 2018, da Copa do Brasil de 2019 e dos Paulistões de 2017, 2018 e 2019. No total, pelo time principal, soma 105 partidas e 12 gols. Neste ano, foram 28 jogos e dois gols.