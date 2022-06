Paulo André pede desculpas após ser apontado como grosseiro com fã em vídeo

07/06/2022 | 17:46



Paulo André esteve entre os assuntos mais comentados nas redes sociais nesta terça-feira, 7. No Instagram, foi publicado um vídeo em que os internautas afirmaram que ele foi grosseiro com um fã.

"E aí, P.A? Monstro, pô. Ex-BBB", afirmou o fã, que chegou a ser empurrado por pessoas que acompanhavam P.A. "Ex-BBB é o c...", respondeu o atleta.

Com a repercussão do vídeo, o vice-campeão do reality show da Globo decidiu se pronunciar. Nos comentários da página Cutucadas, escreveu:

"Ele estava tirando sarro já tinha um tempo. Uma hora não aguentei o deboche. Perdão pela forma que falei, galera. Devo muito ao BBB", declarou.