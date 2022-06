Aliança entre Freixo e César Maia no Rio incomoda Eduardo Paes

07/06/2022 | 17:24



O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), reclamou da hipótese de o ex-prefeito César Maia compor como vice a chapa ao governo encabeçada por Marcelo Freixo (PSB). Segundo Paes, havia o compromisso negociado com o filho dele, o deputado Rodrigo Maia, de que os tucanos estariam com o pré-candidato apoiado por Paes, o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Felipe Santa Cruz.

Paes pretende eleger Santa Cruz para o governo do Estado e já dava como certo que César Maia seria o vice de seu apadrinhado. Nos bastidores, o atual prefeito diz que ficou "desprestigiado" com a escolha de Maia em se aliar a Freixo, adversário de Santa Cruz na disputa. "Temos a palavra da presidência nacional do PSDB e do deputado Rodrigo Maia que estarão com a candidatura do PSD", afirmou o prefeito em entrevista ao jornal O Globo.

Para o prefeito, a chegada dos Maia - além de César, o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia, ambos recém-filiados ao PSDB - ao ninho tucano era tido como certeza de apoio a Santa Cruz. Segundo Paes, a "família Maia" havia dado sua palavra sobre não se aliar ao projeto de seu adversário nas urnas. Contudo, também em entrevista a O Globo, Freixo confirmou o convite para César Maia ser seu vice. Segundo o pessebista, "o convite está na mesa e a aliança está sendo construída".