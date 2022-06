Homem ameaça colocar fogo na casa de ex-mulher e é preso em flagrante pela GCM de Santo André

Da Redação



07/06/2022 | 16:35



A Guarda Civil Municipal de Santo André (GCM) prendeu em flagrante na noite desta segunda-feira (6) um homem que ameaçou atear fogo na casa da ex-mulher, no Jardim Cristiane.



A vítima acionou a GCM por volta de 21h20 relatando que o ex-marido tinha invadido o quintal de sua casa. O homem cumpre medida protetiva da Justiça que determina manter distância da ex-mulher, portanto, não poderia estar no local.



Ao chegar na casa, a equipe da Patrulha Maria da Penha constatou que o homem havia fugido. Minutos depois a vítima começou a receber ameaças pelo WhatsApp. Nas mensagens o ex-marido dizia que iria voltar e colocar fogo na residência.



Os agentes permaneceram na região fazendo patrulhamento e por volta das 22h30 flagraram o homem na porta da residência da ex-mulher, portando isqueiro, um frasco de álcool etílico e estilete. O ex-marido foi conduzido pela GCM à Central de Flagrantes, onde foi registrado Boletim de Ocorrência. O agressor segue detido e está à disposição da Justiça.



Após as ameaças, a vítima passou mal e precisou ser internada em um hospital, onde ficou em observação durante a madrugada e foi liberada em seguida.



Patrulha Maria da Penha



Criada em 2019, a Patrulha Maria da Penha tem como objetivo proteger e garantir a integridade física de mulheres acometidas por crimes de violência doméstica e acompanhar o ciclo de atuação e cumprimento da Lei Maria da Penha.



Para a execução deste trabalho, os Guardas Civis Municipais de Santo André receberam especialização no ciclo de atuação e proteção da lei, além de novas viaturas caracterizadas e destinadas exclusivamente para este trabalho. A equipe de GCMs fica em cooperação constante tanto com o Tribunal de Justiça, quanto com a Delegacia de Defesa da Mulher, recebendo as demandas de medidas protetivas e atuando diuturnamente na defesa da vida.