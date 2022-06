SP define data do carnaval de rua em julho e abre licitação para patrocínio

07/06/2022 | 16:33



A Prefeitura de São Paulo definiu na segunda-feira, 6, a data do carnaval de rua na capital: 16 e 17 de julho. O "Esquenta" para o Carnaval 2023, como está sendo chamado pela Prefeitura, irá contar com 294 blocos em diferentes regiões da cidade. No sábado, 4, foi publicada no Diário Oficial da Cidade a abertura de licitação para o patrocínio do Esquenta, que será decidido em 17 de junho.

O edital para inscrição dos interessados em desfilar foi aberto em 28 de abril. Nele constam 75 intenções de blocos que desejam desfilar no centro, 33 na zona norte, 51 na zona sul, 91 na zona oeste, 33 na zona leste e 11 não indicaram uma região específica.

Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, a partir desta terça-feira, 7, os produtores da SMC irão dialogar com os representantes dos blocos inscritos para desfilar no Carnaval, para que os trajetos sejam definidos e para planejar o evento do próximo ano.

O carnaval de julho ocorre após os blocos de rua terem reclamado da falta de apoio e autorização para desfilarem no carnaval de abril. A Prefeitura, então, indicou que um novo evento ocorreria em julho para contemplar os blocos inscritos na oportunidade. Os desfiles deverão ocorrer em meio ao inverno na capital paulista.