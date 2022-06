Copa do Brasil terá clássicos paulistas e Flamengo x Atlético-MG nas oitavas

07/06/2022 | 16:11



A Copa do Brasil terá quatro clássicos estaduais nas oitavas de final, dois deles entre paulistas. O sorteio realizado pela CBF na tarde desta terça-feira definiu que o Corinthians enfrentará o Santos e que o Palmeiras terá embates com o São Paulo por uma vaga nas quartas de final. Além disso, haverá um encontro de rivalidade nacional entre Flamengo e Atlético-MG.

Os outros dois clássicos estaduais na nova fase do torneio serão Goiás x Atlético-GO e Fortaleza x Ceará. Também ficou estabelecido que o Fluminense terá o Cruzeiro como adversário. O Botafogo, por sua vez, vai encarar o América-MG, enquanto o Athletico-PR enfrenta o Bahia.

Os mandos de campo foram definidos na sequência, em novo sorteio: Cruzeiro, Flamengo, Santos, Palmeiras, Goiás, Ceará, Athletico-PR e Botafogo decidem em casa. As datas de cada jogo, contudo, ainda não foram divulgadas, mas a rodada de ida está prevista para ser realizada entre 22 e 23 de junho, enquanto as partidas de volta devem ser disputadas nos dias 13 e 14 de julho.

No caso de Corinthians e Santos, o sorteio também definiu que os rivais alvinegros podem se enfrentar duas vezes na mesma semana, já que têm um encontro marcado pela 14ª rodada do Brasileirão no dia 25 de junho. Depois da disputa das oitavas de final, os confrontos das quartas serão definidos por sorteio.

Todos esses times brigam não só por uma vaga nas quartas de final, mas por uma recompensa financeira bastante cobiçada. Aqueles que avançarem receberão a premiação de R$ 3,9 milhões. Depois, o valor chega a R$ 8 milhões para os classificados às semifinais, R$ 25 milhões para o vice-campeão e R$ 60 milhões para o campeão.

Confira os confrontos das oitavas de final* da Copa do Brasil:

Fluminense x Cruzeiro

Atlético-MG x Flamengo

Corinthians x Santos

São Paulo x Palmeiras

Bahia x Athletico-PR

Atlético-GO x Goiás

Fortaleza x Ceará

América-MG x Botafogo

* times da direita decidem em casa