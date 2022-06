Lary Bottino revela o estopim da briga com Anitta: Não me perdoou

07/06/2022 | 16:10



Fogo no parquinho! Não é novidade que Lary Bottino e Anitta não são mais amigas, mas o verdadeiro motivo da briga nunca foi muito explorado... até agora. Em entrevista ao programa Foi Mal, da Rede TV!, a influenciadora digital decidiu colocar a boca no trombone e contar o que rolou entre as duas.

Bottino entregou que tudo começou quando mentiu para a intérprete de Girl From Rio, negando que vivia um affair com certo jogador de futebol. A cantora não gostou nadinha e, mesmo após os pedido de desculpas da ex-A Fazenda, cortou relações.

- Eu menti para ela, errei. Ela não me perdoo. Depois de tudo o que aconteceu, mandei mensagem, a gente se falou por um tempo, mas depois ela parou de me seguir no Instagram, disparou.

Eita!