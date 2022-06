Corinthians x Santos e São Paulo x Palmeiras; confira os confrontos da Copa do Brasil

Heitor Santos



07/06/2022 | 15:55



A CBF realizou na tarde desta terça-feira o sorteio dos confrontos que irão marcar as oitavas de final da Copa do Brasil. O sorteio entre os 16 times resultou em 4 clássicos, destes dois paulistas. As partidas de ida serão realizadas nos dias 22 e 23 de junho, enquanto a volta está marcada para 13 e 14 de julho.

São Paulo e Palmeiras, protagonistas das duas últimas finais do campeonato paulista, irão disputar a vaga para as quartas de final da copa. Enquanto o Corinthians, atual líder do Campeonato Brasileiro, irá enfrentar o Santos, que ocupa a 9ª posição do brasileirão. O mando de campo nos primeiros confrontos ficam para o Tricolor e para o Timão.

Os outros dois clássicos são o reprise da final do Campeonato Goiano e do Campeonato Cearense, com o Goiás reencontrando o Athlético Goianiense e Fortaleza jogando contra o Ceará.

Confira a tabela de jogos abaixo, com os mandantes à esquerda:



Reprodução