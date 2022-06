07/06/2022 | 15:11



No último domingo, dia 5, o ator Johnny Depp fechou um restaurante de comida indiana em Birmingham, na Inglaterra, para celebrar com os amigos a vitória no processo de difamação contra a ex-esposa, Amber Heard. Segundo apuração do Daily Mail, a conta do jantar do artista de Johnny Depp gasta 300 mil reais em restaurante após ganhar processo de difamação contra ex-esposa u mais de 50 mil libras, aproximadamente 300 mil reais. O valor inclui desde a locação do espaço até todos os pratos servidos e as bebidas.

O gerente de operações do restaurante, Mo Hussain, deu mais informações sobre o evento:

Eles gastaram muito dinheiro, é um grande local para alugar, mas eles nem sequer olharam a conta. Ele deu uma grande gorjeta. Recebemos uma ligação inesperada na tarde de domingo dizendo que Johnny Depp queria comer com um grupo de pessoas. Fiquei chocado e, a princípio, pensei que poderia ter sido só uma consulta. Mas então a equipe de segurança dele chegou, verificou o restaurante e nós deixamos que eles ficassem com todo o lugar porque estávamos preocupados que ele pudesse ser incomodado por outros clientes.

Ele continuou dizendo que o ator foi bem simpático com os funcionários.

Ele foi um cara muito adorável e verdadeiro que passou muito tempo conversando com a equipe, nossos amigos e familiares e ficou feliz em posar para fotos com eles. Você nunca teria pensado que ele era uma estrela desse tamanho. Ele dedicou muito tempo para todos nós.

Segundo Mo Hussain, o ator não se manifestou sobre o julgamento, mas deu sorrisos aliviados. No entanto, uma pessoa que não está nada aliviada é Amber Heard. No Twitter, o jornalista KC Walsh, da GWW, compartilhou um print de uma fonte dizendo que todas a cenas da atriz serão cortadas de Aquaman 2. O jornalista completou em outro tweet:

Para ser claro, não tenho ideia de como eles [a Warner Bro] estão lidando com isso e estou tão preocupado quanto todos os outros. Eu literalmente acabei de acordar com esta mensagem de um amigo de confiança.

Até o momento, a Warner Bros. não se pronunciou sobre o caso.