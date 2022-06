Arthur Picoli se inspira em Tiago Leifert para iniciar faculdade de jornalismo esportivo: Queria ser esse cara

07/06/2022 | 15:10



Arthur Picoli está pronto para encarar novos desafios! Na última segunda-feira, dia 6, o ex-BBB usou as redes sociais para contar aos seguidores que voltou à universidade por conta de Tiago Leifert. Segundo ele, o jornalista sempre foi uma inspiração para ingressar na carreira de jornalismo esportivo, sendo assim, ele decidiu realizar o sonho de fazer a pós-graduação.

Formado em Educação Física, Picoli ainda admitiu que admirava Leifert quando ele apresentava o Esporte Espetacular e o carinho só aumentou quando teve contato direto na época do BBB.

- De onde vem minha vontade? Quero me tornar como o Tiago Leifert. Queria ser esse cara. Na época que estava no BBB e ele era o apresentador, ficava nervoso de falar com ele. Quem sabe podemos fazer algo juntos no futuro? Se eu puder ser 10% do que ele é, já fico feliz.