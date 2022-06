Keanu Reeves aparece de mãos dadas com a namorada durante um evento

07/06/2022 | 14:10



No último sábado, dia 4, o sempre discreto casal Keanu Reeves e Alexandra Grant, juntos oficialmente desde 2019, apareceram em evento e os fãs adoraram a rara aparição. O casal dificilmente aparecem juntos publicamente. O ator e a artista visual, foram fotografados na entrada do evento, 2022 MOCA Gala, ocorrido no Museu de Arte Contemporânea de Los Angeles.

Em entrevista ao Page Six, em fevereiro de 2020, uma amiga de Alexandra, a atriz Jennifer Tilly comentou sobre o casal estar junto a mais tempo do que o público sabe.

- Lembro-me de alguns anos atrás, cerca de um ano e meio atrás, [Grant] disse: Keanu Reeves é meu namorado, e eu fiquei tipo, Espere. O quê? O quê? O quê?

O casal já era amigo há muito tempo, mas somente em novembro de 2019, os dois apareceram juntos pela primeira vez, no evento LACMA Art + Film Gala, em Los Angeles. Em janeiro de 2022, um amigo de Reeves disse à Page Six que o ator está muito feliz no relacionamento e se sente bem por Grant não ter ciúmes pelo estrelato no cinema.

- É o primeiro relacionamento que realmente o acalmou. Não só isso: a mãe de Keanu também ama Alexandra. É grande fã. O fato de Alexandra não ter ciúmes do estrelato de Keanu no cinema o deixa aliviado. Ela claramente tem sua própria vida, sua própria carreira artística de sucesso. Ela é elegante e digna.

Como disseram as fontes, o casal mesmo discreto está muito feliz no relacionamento e anima os fãs sempre que aparecem juntos em público.