Shantal Verdelho precisa tomar calmante após assalto em sua marca de joias: Estou meio tonta e perdida

07/06/2022 | 14:10



Shantal Verdelho está passando por um momento delicado. Recentemente, a influenciadora foi até as redes sociais compartilhar que todo o estoque de sua marca de joias, Zion, havia sido roubado. Segundo ela, o prejuízo seria de um milhão e 800 mil reais. Eita!

Na manhã desta terça-feira, dia 7, Shantal apareceu nos Stories e fez um desabafo sobre sua saúde mental. A influenciadora conta que precisou tomar um calmante para lidar com as crises de ansiedade causadas pelo estresse da situação.

- Saí da cama agora, estou meio tonta e perdida no que vou fazer. Primeira vez que tive que tomar calmante. Foi ontem. Tenho crises de ansiedade quase todas as noites desde o meu parto. Só que sou das pessoas que não quer tomar remédio na vida nem amarrado. Então o que tenho todas as noites: Chego no fim do dia com palpitação, fico com falta de ar. Sabe quando precisa dar aquela respirada profunda? Fico fazendo isso de cinco em cinco segundos e não completa a respiração. Ontem precisei tomar remédio porque a falta de ar era tanta que não estava conseguindo ficar deitada.

Shantal é casada com o empresário Mateus Verdelho, juntos eles têm dois filhos: Felippo e Domenica.