Polícia Civil de Alagoas prende três suspeitos envolvidos no roubo do apartamento de Carlinhos Maia

07/06/2022 | 12:10



Novidades no caso de Carlinhos Maia! Nesta terça-feira, dia 7, a Polícia Civil de Alagoas informou que três suspeitos envolvidos no roubo do apartamento do humorista foram presos. As informações são da coluna de Leo Dias, do Metrópoles.

Em nota, a polícia informou que mais detalhes serão divulgados durante coletiva de imprensa:

A Polícia Civil de Alagoas confirma a prisão de pessoas envolvidas no furto do apartamento do influenciador digital Carlinhos Maia. Nesta terça-feira (7), os detalhes da operação serão divulgados por meio de uma entrevista coletiva, informaram.

Vale pontuar que durante o roubo foram levados itens equivalentes a cinco milhões de reais do apartamento do influenciador com o marido, Lucas Guimarães, localizado em Maceió.

Recentemente, Carlinhos desabafou sobre o assunto durante uma entrevista ao Fantástico. Segundo ele, é muito triste ter que ler tantas vezes que o ocorrido é marketing.