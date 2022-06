Zezé Di Camargo fala sobre possível volta de Wanessa com Dado Dolabella

07/06/2022 | 12:10



Como você acompanhou, a separação de Wanessa Camargo com Marcus Buaiz deu o que falar por vários dias e agora deu uma certa esfriada o assunto. Mas o colunista Léo Dias, do Metrópoles decidiu bater um papo com o pai da cantora, Zezé Di Camargo, durante o casamento de Nathan Camargo - filho de Luciano.

Caso você não saiba, o nome de Dado Dolabella estava super envolvido nessa polêmica toda da separação de Wanessa e Zezé Di Camargo comentou sobre esses reencontros da filha com o antigo ex-namorado.

- Se voltou, se não voltou, não sei. A vida é dela. É um assunto que não quero opinar.

É importante citar que Wanessa manteve um relacionamento com Dado no começo dos anos 2000 e tiveram um fim super polêmico. Depois ela engatou romance com Buaiz, com quem ficou junto por quase 17 anos - e com quem tem dois filhos.

E não é novidade para ninguém que Zezé Di Camargo ao lado de sua amada, Graciele Lacerda, estão tentando engravidar do primeiro filho do casal e o sertanejo revelou que ainda este ano a família Camargo pode ter uma nova comemoração.

- Tenho certeza que, em poucos meses, darei a notícia que serei pai novamente.

Estamos torcendo para que seja mesmo e que a criança venha com muita saúde.