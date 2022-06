Estoque cai a 123,9 mil veículos, cobrindo 20 dias de venda, mostra Anfavea

07/06/2022 | 11:57



O aquecimento do mercado gerou uma redução dos estoques de veículos, que terminaram maio com 123,9 mil unidades, 5 mil a menos do que em abril. Segundo a Anfavea, associação que representa as montadoras, esse estoque cobre 20 dias de venda. Um mês atrás, o giro estava em 21 dias.

Durante apresentação do dado à imprensa, o presidente da Anfavea, Márcio de Lima Leite, observou que os estoques têm mostrado estabilidade em meio aos esforços das montadoras de manter a produção, apesar da irregularidade no abastecimento de peças.