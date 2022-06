Conheça todos os canais de atendimento da Samsung – e saiba qual o melhor para você

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



07/06/2022 | 11:55



Seja por meios digitais, seja presencialmente, a Samsung disponibiliza diversos meios para que os clientes possam esclarecer dúvidas, configurar produtos novos e solicitar serviços de assistência técnica, além de oferecer dicas, vídeos e tutorias para que os consumidores explorem ao máximo os dispositivos. Confira abaixo quais são os canais de atendimento da Samsung e como você pode acioná-los.

Live chat

Disponível 24 horas por dia e sete dias por semana, o live chat da Samsung pode ser acessado pelo site e no aplicativo Samsung Members. É indicado para usuários que precisam de suporte, mas não podem falar por telefone naquele momento. Com esse serviço, é possível conversar com um atendente para tirar dúvidas e obter orientações sobre temas gerais.

WhatsApp

Os clientes Samsung podem contar com o suporte via WhatsApp 24 horas por dia e sete dias por semana. Para utilizar o serviço, o usuário só precisa acessar este link e clicar em “Iniciar” na opção 1 de atendimento para iniciar a conversa. Também é possível escanear o QR Code disponível na opção 2 da mesma página.

Telefone

O atendimento por telefone está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, e aos sábados e domingos, das 9h às 18h. Para acessá-lo, basta o cliente ligar para 4004-0000 (capitais) ou 0800-555-000 (outras cidades). Esse serviço pode ser utilizado desde tirar dúvidas gerais até para agendar um serviço de assistência técnica em casa.

E-mail

O atendimento via e-mail é voltado para esclarecimento de dúvidas gerais, bem como para questões específicas, como suporte técnico, utilização de produtos e resoluções de problemas. Para acionar o serviço, basta acessar este link e escolher o tipo de atendimento desejado.

Redes sociais

A Samsung também oferece suporte ao cliente nos perfis oficiais do Twitter, Facebook e Instagram. Além de solicitar o atendimento via mensagem nessas plataformas, o cliente pode seguir a empresa nesses canais para acompanhar as últimas novidades e manter-se informado sobre comunicados gerais.

Suporte remoto

Esse serviço permite que os especialistas treinados da Samsung possam visualizar e controlar o seu dispositivo a distância e com toda a segurança, para um reparo em tempo real. Para que essa conexão remota seja feita, o usuário deve entrar em contato com a Samsung via telefone para solicitar e autorizar o serviço.

Suporte visual

Direcionado a eletrodomésticos, como geladeiras e televisores, é um facilitador para o usuário. Por meio desse serviço, os consultores da Samsung podem avaliar o produto em tempo real, por meio da câmera do smartphone do próprio cliente. Esse serviço contribui para um diagnóstico mais preciso do aparelho e para a resolução de problemas relacionados à sua funcionalidade sem a necessidade de uma visita técnica. Clique aqui e saiba como acioná-lo.

Reparo por postagem

O serviço é direcionado a clientes que não têm uma assistência técnica próxima. Isso porque o consumidor pode enviar o produto para reparo via Correios. Antes da postagem, é realizado um teste remoto e visual do item. Para solicitar, basta entrar em contato com a Central de atendimento da Samsung e pedir um código autorizando o envio do produto sem custo adicional. Para mais informações, clique aqui.

Atendimento em Libras

O serviço é realizado por atendentes fluentes em Língua Brasileira de Sinais (Libras) e funciona por meio de videoconferência, para tirar dúvidas sobre produtos e suporte e assistência técnica. O usuário pode acessá-lo de segunda a sexta-feira das 9h às 22h, e aos sábados, das 9h às 18h, por meio deste link. O serviço não fica disponível em feriados nacionais.

Também no site da Samsung está disponível o serviço de tradutor simultâneo em Libras, por meio da ferramenta Hand Talk. Para acionar o recurso, basta clicar no ícone azul na lateral direita da página e apertar o texto a traduzir quando o assistente virtual aparecer. Saiba mais clicando aqui.

Outra novidade são os vídeos tutoriais em Libras para esclarecer as principais dúvidas dos consumidores. A Samsung desenvolveu conteúdos para auxiliar os clientes surdos e com deficiência auditiva a instalar e utilizar os dispositivos da marca. Clique aqui para mais detalhes sobre o assunto.

Atendimento presencial

O serviço é oferecido para clientes que precisam de reparo, esclarecimento de dúvidas ou orientações. Para acioná-lo, basta acessar este link, selecionar a categoria do produto que precisa de reparo e escolher o endereço mais próximo.

YouTube

No canal da Samsung Brasil no YouTube estão disponíveis conteúdos diversos para ajudar o usuário a esclarecer dúvidas, configurar equipamentos e se manter informado sobre as novidades da marca. Lives de lançamento também são realizadas pela plataforma, oferecendo cupons de desconto e detalhes sobre dispositivos que acabaram de chegar ao País. A plataforma pode ser acessada aqui.