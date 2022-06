Consórcio volta a recomendar o uso de máscaras em ambientes fechados

Renan Soares

07/06/2022 | 11:26



Em reunião extraordinária realizada por videoconferência na manhã desta terça-feira (7), o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC decidiu manter a recomendação do uso de máscaras nos ambientes fechados nas sete cidades. A sugestão será reavaliada pelo colegiado de prefeitos, observando a evolução nos números da pandemia na região, na próxima semana ou extraordinariamente, se for necessário.

O debate sobre a volta do uso de máscara como forma de prevenção a Covid-19 voltou à tona após o crescimento dos casos e internações pela doença. A reunião acontece após a decisão tomada na terça-feira (2) pelo Comitê Científico de São Paulo, que voltou a recomendar o uso do equipamento de proteção.

Conforme informou o Diário na última semana, os casos na região cresceram cerca de 133% de abril para maio, passando de 2.777 para 6.484, além do crescimento em relação a óbitos, de 59 para 69, aumento de 16,9%.

Santo André e São Bernardo já haviam optado pela recomendação do uso da proteção. Na cidade liderada pelo também presidente do Consórcio Paulo Serra (PSDB), o Paço determinou o uso obrigatório em escolas em que algum caso positivo fosse registrado. Em São Bernardo, a utilização é recomendada em espaços públicos e privados desde 20 de maio.

A Prefeitura de Diadema já optou pela obrigatoriedade da utilização do equipamento de proteção em prédios públicos, sejam em áreas abertas ou fechadas. Em São Caetano, o uso é recomendado nas escolas e para servidores públicos durante o período de trabalho.