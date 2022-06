Harry e Meghan Markle foram barrados de registrar o encontro da filha com a rainha, diz jornal

07/06/2022 | 11:11



Climão! Como você viu aqui no ESTRELANDO, o príncipe Harry e a esposa Meghan Markle desembarcaram no Reino Unido durante as comemorações do Jubileu de Platina e planejavam apresentar a filha caçula Lilibet à Rainha Elizabeth II. No entanto, o The Sun informa que eles queriam trazer um fotógrafo particular para capturar o tão esperado encontro e receberam um não como resposta.

Segundo o jornal, havia temores de que quaisquer fotos da rainha e Lilibet tiradas pelo fotógrafo do casal fossem compartilhadas em redes de televisão estado-unidenses. O duque e a duquesa de Sussex teriam sido supostamente mantidos à distância pela realeza durante as comemorações dos 70 anos de reinado e deixados sem aparições públicas ao lado da rainha, Charles, Camilla, William ou Kate.

Uma fonte disse ao veículo:

- Harry e Meghan queriam que seu fotógrafo capturasse o momento em que Lilibet conheceu a rainha. Mas eles foram informados de que não havia chance. Foi uma reunião familiar privada.

Após o reencontro, eles voaram de volta para a Califórnia, nos Estados Unidos, no último domingo, dia 5.

Hipocrisia?

Segundo o DailyMail, príncipe Harry está sendo acusado de enorme hipocrisia após retornar para a Califórnia em um jatinho particular de estilo russo. Apesar de usarem discursos de defesa ao meio ambiente, o duque e duquesa de Sussex teriam retornado à sua mansão em Montecito com seus filhos Archie e Lilibet em um Bombardier Global 6000 antes mesmo da grande final das comemorações do Jubileu acabarem.

Caso você esteja se perguntando qual o problema disso, especialistas em clima acreditam que a viagem teria emitido dez vezes mais carbono do que se a família tivesse feito um voo comercial. Segundo as informações do veículo, a aeronave usada por eles emite 60 toneladas de carbono na atmosfera. Sob os termos do Acordo de Paris com o objetivo de manter o aquecimento global abaixo de dois graus centígrados, o orçamento de carbono de cada pessoa não deve ser superior a pouco mais de duas toneladas por ano - o que significa que Harry e Meghan superaram isso em quase 15 vezes em apenas um voo.

Além disso, Harry e Meghan também voaram para a Grã-Bretanha em um jato particular. Supondo que fosse a mesma aeronave, sua viagem de volta total teria excedido o limite anual em quase 30 vezes. Uma aeronave comercial não teria excedido o limite permitido. A situação fica ainda mais complicada ao lembrar uma fala antiga do neto da Rainha Elizabeth II.

O DalyMail noticia que Harry descreveu anteriormente as mudanças climáticas como um dos problemas mais urgentes que estamos enfrentando e ainda disse a Oprah Winfrey durante uma entrevista no ano passado:

- Precisamos fazer melhor para parar ou permitir as coisas que estão causando tanto dano para muitos de nós na fonte, em vez de se distrair com o sintoma.