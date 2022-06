Sabrina Sato fala sobre o marido no Mais Você: - Vivendo o nosso melhor momento

07/06/2022 | 11:11



A convidada especial do Mais Você desta terça-feira, dia 7, foi a apresentadora Sabrina Sato, de volta ao grupo Globo ela abriu o jogo com Ana Maria Braga sobre diversos assuntos durante o bate-papo. Com um look pretinho nada básico, a apresentadora que agora faz parte do elenco do Saia Justa brincou que acordou assim e só foi para o programa.

A apresentadora do Mais Vocêi assim que viu o look de Sato, logo brincou e quase tirou a roupa da japonesa sem querer.

Sabrina falou um pouco sobre sua trajetória após a saída do BBB 3 e sua inspiração em outras artistas, como a própria Ana Maria Braga, para dar início a sua carreira e relembrou um pouco sobre sua infância feliz e agitada em Penápolis. A apresentadora contou que a filha, Zoe de três anos de idade também está acostumada com muitas visitas em casa e costuma estranhar quando está sozinha com os pais:

- A Zoe quando não tem ninguém, quando tá só eu, ela e o Duda em casa, ela fala assim: Por que ninguém quis vir ver a gente hoje, mãe?

E Ana Maria não perdeu a oportunidade para perguntar sobre Duda Nagle, o marido da Sabrina e ela respondeu:

- O Duda é mais tranquilão. Isso que é o mais legal da nossa relação, esse equilíbrio, buscar esse equilíbrio o tempo todo. Porque o Duda é taurino, ele é mais reservado.

Elas relembraram sobre o momento de dificuldade que o casal enfrentou, mas Sato afirmou que agora eles estariam vivendo o melhor momento de suas vidas:

- É engraçado que depois disso, a gente tá vivendo o nosso melhor momento. E é na base de muita conversa.

Sendo muita sincera como é conhecida por ser, Sabrina continuou:

- Eu acabo falando, até para as pessoas verem que é comum isso, que é normal, todo mundo pode passar por isso. Não existe relacionamento perfeito, não existe mulher e homem perfeito.

A apresentadora também aproveitou o momento para falar sobre a gravidez da pequena Zoe. Sabrina contou que romantizou muito sobre o momento, ela ficou esperando que o parto natural desse totalmente certo, mas precisou fazer cesárea para dar boas vindas à pequena. O maridão e a filhinha ainda mandaram um vídeo super fofo para Sabrina desejando bom dia para a mamãe, quanta fofura pela manhã, né?