Banda Korzus e projeto Encontros e Encantos passam por Santo André no próximo fim de semana

Da Redação



07/06/2022 | 10:46



O teatro do Sesc Santo André recebe apresentações de estilos bem diferentes no próximo fim de semana. Na sexta-feira, dia 10, às 21h, Korzus passeia por seus 35 anos de carreira, apresentando, desde os clássicos que consolidam o nome da banda entre os mais importantes do Metal nacional, até o sucesso mais recente "You Can''''t Stop Me", single lançado em 2021.

No sábado, dia 11, às 20h, música e poesia se encontram no palco, agora com o precioso testemunho do público, no projeto lítero-musical “Encontros e Encantos”.

Zhô Bertholini e Jurema Barreto, casal de poetas andreenses, recebem convidados e a plateia para o desfile de poemas da dupla que viraram canções nas mãos de Edu Guerra e Rui Ferreira. Os shows de lançamento do projeto, planejados para o ano passado, precisaram ser adiados por conta da pandemia, mas foram gravados sem plateia, em janeiro de 2021, e resultaram numa série de vídeos exibidos no canal do Sesc Santo André no Youtube.

SERVIÇO

MÚSICA - SESC SANTO ANDRÉ

Korzus – 35 anos

Dia: 10/6, sexta, às 21h

“Encontros e Encantos” - Zhô Bertholini, Jurema Barreto e Convidados

Dia: 11/6, sábado, às 20h

Local: Teatro do Sesc Santo André

Classificação etária: 12 anos

Venda de Ingressos:?online?no?Portal Sesc SP a partir de terça-feira, às 14h, e presencial nas Bilheterias da Rede Sesc a partir de quarta-feira, às 17h.??

Importante:? a cada semana são disponibilizadas as vendas dos ingressos para os shows e espetáculos teatrais da semana seguinte. ??

Valores de Ingressos?

R$40,00?- público geral. R$20,00?- categorias elegíveis ao desconto de 50%, de acordo com a legislação vigente. R$12,00 - Credencial Plena?válida

Valor Estacionamento - Espetáculos?

R$6,00?– portadores de Credencial Plena válida

R$11,00?– público geral? ?

Sesc Santo André?- Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar - Santo André

Informações:?(11) 4469-1200?