Apple: saiba se o seu iPhone vai receber o novo iOS 16

Bianca Bellucci

Do 33Giga



07/06/2022 | 10:55



A Apple apresentou a nova versão do seu sistema operacional mobile, o iOS 16, nesta segunda-feira (6). O anúncio foi feito no evento virtual WWDC 2022 (Apple Worldwide Developers Conference), que ocorre anualmente e é voltado para desenvolvedores. A seguir, você confere as principais novidades por trás do lançamento.

O que esperar do novo sistema operacional

A maior mudança do iOS 16 está na Tela Bloqueada. Agora, os usuários poderão personalizar o display conforme o gosto. Será possível mudar a fonte, a cor do relógio e até inserir widgets. Isso sem contar a possibilidade de criar diferentes telas, cada uma com estilo e fundo, e alternar entre elas com facilidade.

Outra novidade neste contexto é que as notificações ficarão localizadas na parte inferior do display. E mais: será adicionado um recurso chamado de Live Activities, que leva um widget interativo à tela de bloqueio. Com ele, por exemplo, será possível acompanhar o motorista do Uber sem precisar abrir o aplicativo ou ver o placar de algum jogo.

A Apple também trouxe inovações para o iMessage. Os usuários poderão editar mensagens enviadas e ainda desfazer o envio antes que a pessoa possa acessá-las, como já ocorre em outras plataformas. No Mail, por sua vez, será possível agendar conteúdos e haverá um curto período para conseguir cancelar a submissão.

O iOS 16 ainda permitirá adicionar pontos de parada em uma rota do Mapas, trará o aplicativo Fitness – anteriormente exclusivo do Apple Watch –, e a nova ferramenta de privacidade Verificação, que sai do iCloud logado em outros dispositivos, redefine as permissões de privacidade e limita as mensagens apenas ao aparelho em sua mão. Confira todas as novidades aqui.

Modelos que vão receber o iOS 16

O novo sistema operacional da Apple poderá ser instalado em qualquer celular a partir do iPhone 8, lançado em 2017. A seguir, veja a lista completa:

iPhone 8;

iPhone 8 Plus;

iPhone X;

iPhone XS;

iPhone XS Max;

iPhone XR;

iPhone 11;

iPhone 11 Pro;

iPhone 11 Pro Max;

iPhone SE (Segunda Geração);

iPhone SE (Terceira Geração);

iPhone 12;

iPhone 12 Mini;

iPhone 12 Pro;

iPhone 12 Pro Max;

iPhone 13;

iPhone 13 Mini;

iPhone 13 Pro;

iPhone 13 Pro Max.

Quando estará disponível?

A liberação do iOS 16 vai ser feita em parcelas. Os desenvolvedores, por exemplo, já estão com acesso ao novo sistema operacional desde ontem (6). Por sua vez, os usuários que não se importam em usar a versão beta, que ainda está em testes, poderão encontrá-la em julho. Já a disponibilização para todos está prevista para ocorrer apenas em meados de setembro.