Anchieta e Imigrantes com tráfego lento na chegada a São Paulo

Da Redação



07/06/2022 | 09:24



Segundo a Ecovias, concessionária responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), na manhã desta terça-feira (7) o tráfego está lento na chegada a São Paulo pela via Anchieta, do km 20 ao km 17 e do km 12 ao km 10, devido ao alto fluxo de veículos.

A rodovia dos Imigrantes, em direção a São Paulo, está congestionada do km 17 ao km 14, também por conta do intenso movimento de veículos. Nas outras rodovia do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) o tráfego flui normalmente. O tempo está bom e a visibilidade é boa.

A pista sul da via Anchieta está bloqueada no trecho de serra para obras. Por isso o SAI está em Operação 5X3. A descida até o Litoral acontece pela pista norte operacional da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra é realizada pela pista norte da rodovia dos Imigrantes. O boletim foi divulgado às 9h.