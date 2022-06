Após críticas, Luísa Sonza explica mudança de figurino em seus shows: Para calar a boca da galera

07/06/2022 | 09:10



Após diversos comentários maldosos, Luísa Sonza decidiu mudar os figurinos dos seus shows para calar a boca dos críticos de plantão! Durante uma entrevista ao podcast Poccast, comandado pelos influenciadores Rafa Uccman e Lucas Guedez, ela contou que a decisão de aposentar as roupas sensuais é para provar que sabe fazer um bom show independente do seu look.

- Quando começou a rolar da galera falar que meu show só era bom porque eu mostrava o meu corpo, aí eu falei: beleza, vou me vestir completamente e vou mostrar que meu show é muito f..., independente disso. Aí entrei nessa era agora, disse.

No final, Luísa afirmou que se tem uma coisa que ela sabe fazer é show:

- Modéstia à parte, se tem uma coisa que sei fazer na minha vida é show. Antes de ter carreira solo, fiz 10 anos de banda de casamento e vocal. Eu sei fazer show! Isso é a minha vida antes da Luísa Sonza, antes de eu ir para o pop. Faço o show inteiramente vestida há dois meses para calar a boca da galera.

Recentemente, a cantora se pronunciou sobre a suposta ficada com Paulo André e abriu o jogo sobre a sua vida amorosa.