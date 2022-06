Rússia impõe sanções contra Janet Yellen e mais 60 autoridades americanas

07/06/2022 | 08:41



O Ministério de Relações Exteriores da Rússia impôs sanções contra 61 autoridades do setor público e privado dos Estados Unidos, em retaliação às medidas adotadas pelos americanos em resposta à invasão da Ucrânia. A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, está entre os alvos das sanções.

"Em resposta às crescentes sanções dos EUA contra figuras políticas e públicas russas, bem como representantes de empresas domésticas, 61 cidadãos americanos, entre eles chefes das principais corporações do complexo militar-industrial, plataformas de mídia e agências de classificação de risco, aviação e construção naval, bem como funcionários individuais do Departamento de Estado dos EUA envolvidos no plantio de ataques cibernéticos russos 'maliciosos' estão incluídos na 'lista de bloqueios'", disse o ministério, em nota.

Além de Yellen, foram incluídos entre os alvos a representante de Comércio da Casa Branca, Katherine Tai, o assessor econômico da Casa Branca Brian Deese, o presidente da BlackRock, Lawrence Fink, além dos CEOs da Nasdaq, Adena Friedman, da Netflix, Reed Hastings, da Fitch Ratings, Paul Taylor, e da Moody's, Rob Fauber.