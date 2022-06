Temporada de inverno – Neve começa a cair em Portillo, no Chile

Redação

Do Rota de Férias



07/06/2022 | 08:44



Nevascas já começaram a cair na estação de esqui chilena Portillo, localizada a apenas duas horas de Santiago. Trata-se de um ótimo indicativo para a temporada de inverno deste ano, programada para começar em 25 de junho e se estender até 1º de outubro.

O complexo usa recursos tecnológicos para melhorar ainda mais a qualidade de suas 34 pistas para esquiadores e snowboarders. Desde 2019, por exemplo, trabalha com máquinas capazes de produzir neve quando as condições do tempo permitem.

Temporada de inverno em Portillo

Mini weeks

Para quem quer curtir a temporada 2022, uma boa dica é optar pelas mini weeks, que também são ideais para conhecer outras regiões do Chile. Com eles, é possível reservar três ou quatro noites em Portillo e esticar a viagem para vinícolas ou destinos como o deserto do Atacama.

Os hóspedes que escolhem uma mini week de 4 noites, por exemplo, ganham 20% de desconto nas tarifas de hospedagem na estação de esqui e em reservas a partir de três diárias no Tierra Atacama. O hotel irmão do complexo de esqui coleciona prêmios e permite explorar os principais atrativos da região desértica.

Infraestrutura e Escola de Esqui

Além de contar com diversos tipos de acomodações confortáveis e completas, Portillo tem uma infraestrutura com atrações para viajantes de todas as idades. Piscina, jacuzzi, sala de ioga, discoteca e quadra poliesportiva são algumas das opções.

O complexo também se destaca quando o assunto é gastronomia. O restaurante principal do hotel Portillo, por exemplo, serve receitas deliciosas com vistas para a belíssima Laguna del Inca. Já o Self Service, ao lado da recepção, é indicado para refeições rápidas.

Também é possível tomar drinques e degustar sushis no charmoso bar, onde em todas as noites há música ao vivo, e viver experiências inesquecíveis no Tío Bob’s, que foi eleito um dos melhores locais do mundo para après ski. Ali, é possível provar peixes e carnes grelhadas em um terraço no alto da montanha, em meio a uma paisagem de tirar o fôlego de tão linda.

Para completar, Portillo conta com uma Escola de Esqui de primeiro nível. Comandada por Katie White, que foi instrutora da estação chilena durante seis anos e assumiu a direção nesta temporada, reúne dezenas de instrutores poliglotas, sendo diversos deles aptos a ensinar também crianças e iniciantes por meio de aulas particulares ou em grupo.

PLANEJE SUA VIAGEM

Na hora de planejar uma viagem para curtir a temporada de inverno em Portillo, não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.